¥¹¥ê¥³¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Û¤ÉÀä»¿¡ª¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤«¤â¡©»ý¤Á±¿¤Ù¤ÆÊØÍø¤ÊËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ
3COINS+plus¡Ö»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ¡×
¾¦ÉÊÌ¾ : »ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ¤æ¤º¸ÕÜ¥
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë : 324±ß
ÆâÍÆÎÌ : 10ml¡ß10ÂÞÆþ¤ê
¤´¤Ï¤ó¤â¤ó¤Î¡Ö»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ¡×¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¡¢»È¤¤ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡£
Ì£¤Ï¡Ö¤æ¤º¸ÕËã¡×¤È¡ÖÏÂÉ÷¤¿¤Þ¤Í¤®¡×¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
È¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢10ml¡ß10ÂÞ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»È¤¤ÀÚ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¥µ¥é¥À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
1¿©¡Ê10ml¡ËÅö¤¿¤ê26kcal¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Êª¼Á¡Ê28ÉÊÌÜÂÐ¾Ý¡Ë¤Ë¤Ï¾®Çþ¡¦¤´¤Þ¡¦ÂçÆ¦¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÌó5¥ö·î´Ö¡£
¤æ¤º¤ÎÉ÷Ì£¤È¸ÕËã¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÏÂÉ÷¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡£
¥µ¥é¥À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ¦Éå¤äÏÂ¤¨Êª¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤æ¤º¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿ÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿
È¢¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤º¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¹ç¤¦¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÁÍý¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¦Éå¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ËÏÂ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡£¼ê·Ú¤Ë°ìÉÊºî¤ì¤ë¤Î¤ÏÍÆñ¤¤¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÖÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¤æ¤º¸ÕÜ¥¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Ž¥Ž¥Ž¥2ÂÞ
¡¦¥Ñ¥¹¥¿Ž¥Ž¥Ž¥200g
¡¦¥Ù¡¼¥³¥óŽ¥Ž¥Ž¥4Ëç
¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥ÈŽ¥Ž¥Ž¥10¸Ä
¡¦ÂçÍÕŽ¥Ž¥Ž¥4Ëç
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëŽ¥Ž¥Ž¥Å¬ÎÌ
¡¦±ö¸ÕÜ¥Ž¥Ž¥Ž¥Å¬ÎÌ
º£²ó¤Ï¡¢¥·¡¼¥Á¥¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¤êÊý
¡¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤æ¤º¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÈÏÂ¤¨¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÌý¤ò¤Ò¤«¤º¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇßÖ¤á¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¶´¤ó¤ÇÎä¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
£¥Ñ¥¹¥¿¤òè§¤Ç¤¿¤éÎä¿å¤Ç¤·¤á¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¤æ¤º¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÏÂ¤¨¤Æ¡¢±ö¸ÕÜ¥¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¤¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢ÂçÍÕ¤ÎÀéÀÚ¤ê¤ò¾è¤»¤ì¤Ð´°À®¡ª
¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥È¥Þ¥È¤ÈÁ¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¤ÎÂçÍÕ¡¢»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ë¡¢¹á¤ê¹â¤¤¤æ¤º¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬°ß¤ò»É·ã¤·¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¢ö
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î´Å¤ß¤ÈÂçÍÕ¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¥Ñ¥¹¥¿¤È¤è¤¯¹ç¤¤¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î±öµ¤¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤º¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ãæ¤Ë¤â¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¡£²Æ¤Î½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
3COINS+plus¤Î¡Ö»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ¤æ¤º¸ÕÜ¥¡×¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©Âî¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ìÉÊ¤òÂ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¡ª
ÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡¢¥·¡¼¥Á¥¥ó¤ò»È¤¨¤Ð´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Ë»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²æ¤¬²È¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯Çã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»ö¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢É®¼Ô¼¹É®»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£