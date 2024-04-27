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¡ÊOn another call on the same day, a different Bank A employee spoke with Mizuhara, using the x0373 phone number associated with the Mizuhara phone, regarding the suspension of online banking on the x5848 account. During this call, Mizuhara again falsely identified himself as Victim A, and responded to security challenge questions by giving the Bank A employee biographical information for Victim A. As a result of this call, Mizuhara was able to successfully lift the online banking suspension on the x5848 account.¡Ë
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¡ÊI do not find it credible that Mizuhara would have made repeated false statements to Bank A employees by pretending to be victim A if victim A was aware of and authorized these wires.¡Ë
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