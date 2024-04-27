橋本じゅんが東武スカイツリーラインでぶらり途中下車の旅
2024年4月27日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東武スカイツリーラインの旅。
旅人は、橋本じゅん。
東武スカイツリーライン
2012年3月17日に業平橋駅が「とうきょうスカイツリー駅」に改称。
それに合わせるような形で、東武伊勢崎線の一部・浅草駅〜東武動物公園駅間の愛称は「東武スカイツリーライン」となりました。
今週の旅人：橋本じゅん
1964年2月25日生まれ 兵庫県出身 俳優。
1985年に劇団☆新感線に参加。それ以降数々の劇団公演に出演。
舞台だけでなくミュージカル俳優としても活躍し、またテレビドラマや映画ではバイプレーヤーとしても注目を集めている。
おじゃましたところ
東向島駅向島百花園
大師前駅はっぴーだるま工房 西新井店 大長商店 清水屋 西新井大師總持寺
草加駅Blu Navy Italian ecoma coffee おーぐぱん
新田駅シェアアトリエつなぐば
蒲生駅Mr.CANDY
向島百花園（東向島駅）
桜から藤の季節へ。四季折々の花が咲き誇る、江戸の文化文政期から歴史を紡ぐ花園。
【最寄り駅】東向島駅より徒歩8分
【所番地】東京都墨田区東向島3-18-3
【電話番号】03-3611-8705
【開園時間】9:00〜17:00（最終入園16:30）
【休園日】年末年始
【ホームページ】https://www.tokyo-park.or.jp/park/mukojima-hyakkaen/
【X（旧Twitter）】https://twitter.com/MukoujimaGarden
はっぴーだるま工房 西新井店（大師前駅）
カラフルだるまに、ファンシーデコレーションだるま？仲良し親子が営む手作りだるま工房
【最寄り駅】東武大師線「大師前駅」より徒歩2分
【所番地】東京都足立区西新井1-5-1 中田ビル2階
【電話番号】03-6806-3720
【営業時間】10:30〜18:30
【定休日】月曜
【ホームページ】https://www.happydaruma.tokyo/
【Instagram】https://www.instagram.com/happydarumatokyo/
【X（旧Twitter）】https://twitter.com/HappydarumaT
【Facebook】https://www.facebook.com/harmonizedhappiness/
大長商店（大師前駅）
西新井大師のほど近く、昔ながらのだるまが揃う老舗店
【最寄り駅】東武大師線「大師前駅」より徒歩3分
【所番地】東京都足立区西新井1-6-9
【営業日】年末年始・土日祝祭日
【営業時間】8:30〜16:30（天候による）
清水屋（大師前駅）
「こし」も「つぶし」も美味しい！西新井大師の門前、名物よもぎの草だんご。
【最寄り駅】東武大師線「大師前駅」より徒歩2分
【所番地】東京都足立区西新井1丁目9-11
【電話番号】03-3890-4122
【営業時間】9:00〜18:00（売り切り次第終了）
【定休日】不定休
西新井大師總持寺（大師前駅）
【最寄り駅】東武大師線「大師前駅」より徒歩5分
【所番地】東京都足立区西新井1-15-1
【電話番号】03-3890-2345
【社務所窓口】9:00〜16:30
Blu Navy Italian（草加駅）
食材を愛するレストラン！とろける食パンで作る「おかずになるフレンチトースト」とは？
【最寄り駅】草加駅より徒歩3分
【所番地】埼玉県草加市高砂2-18-47
【電話番号】048-934-9134
【営業時間】
月曜 11:30〜14:30（L.O. 14:00）／18:00〜22:00
火曜・木曜 18:00〜22:00
金曜・土曜 11:30〜14:30（L.O. 14:00）／17:30〜22:30
日曜 11:30〜14:30（L.O. 14:00）／17:30〜21:30
祝日 11:30〜14:30（L.O. 14:00）／17:30〜22:00
※営業時間が変更になる場合があります。
【定休日】水曜・不定休
【ホームページ】https://blu-navy-italian.owst.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/blu_navy_italian/
ecoma coffee（草加駅）
コーヒーで毎日を素敵に！自家焙煎のスペシャルティコーヒー専門店
【最寄り駅】草加駅より徒歩6分
【所番地】埼玉県草加市住吉1-13-2
【電話番号】048-915-2026
【営業時間】火〜金7:00〜19:00(L.O. 18:30) 土日祝9:00〜19:00(L.O. 18:30)
【定休日】月曜
【ホームページ】https://ecomacoffee.shop/
【Instagram】https://www.instagram.com/ecomacoffee/
おーぐぱん（草加駅）
焼く前の水分含有量でとろり食パンに！地域の人々の心を温かくする町のパン屋さん
【最寄り駅】草加駅より徒歩10分
【所番地】埼玉県草加市神明1-2-31
【電話番号】048-959-9202
【営業時間】9:00〜18:00（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜・不定休あり（Instagramでご確認ください）
【ホームページ】https://ogupan.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/ogupan2019/
シェアアトリエつなぐば（新田駅）
古いアパートをリノベーション！地域のママさんたちによる日替わりランチ＆カフェ。2階には美容室も。
【最寄り駅】新田駅より徒歩15分
【所番地】埼玉県草加市八幡町935-4
【電話番号】048-948-8240
【営業時間】11:30〜15:30（金曜・土曜17:00まで）
【定休日】日曜・月曜・祝日
【ホームページ】https://shareatelier-tsunaguba.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/shareatelier.tsunaguba/
【Facebook】https://www.facebook.com/tsunagubayamori/
【じゅんちゃんちの曲げわっぱ弁当Instagram】https://www.instagram.com/magewappabento/
【Atelier Ru Instagram】https://www.instagram.com/_atelier_ru/
Mr.CANDY（蒲生駅）
ミスター＆ミセスキャンディが営むキャンディ専門店！これまでにない味ばかりの「大人の綿アメ」とは？
【最寄り駅】蒲生駅より徒歩10分
【所番地】埼玉県越谷市蒲生茜町42-1 平林第一ビル104号室
【電話番号】048-973-7272
【営業時間】11:00〜18:00
【定休日】不定休（Instagramにてご確認ください。）
【Instagram】https://www.instagram.com/mr.candy2022/