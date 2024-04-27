2024年4月27日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東武スカイツリーラインの旅。

旅人は、橋本じゅん。

東武スカイツリーライン

2012年3月17日に業平橋駅が「とうきょうスカイツリー駅」に改称。

それに合わせるような形で、東武伊勢崎線の一部・浅草駅〜東武動物公園駅間の愛称は「東武スカイツリーライン」となりました。

今週の旅人：橋本じゅん

1964年2月25日生まれ 兵庫県出身 俳優。

1985年に劇団☆新感線に参加。それ以降数々の劇団公演に出演。

舞台だけでなくミュージカル俳優としても活躍し、またテレビドラマや映画ではバイプレーヤーとしても注目を集めている。

おじゃましたところ 東向島駅 向島百花園 大師前駅 はっぴーだるま工房 西新井店 大長商店 清水屋 西新井大師總持寺 草加駅 Blu Navy Italian ecoma coffee おーぐぱん 新田駅 シェアアトリエつなぐば 蒲生駅 Mr.CANDY はっぴーだるま工房 西新井店 大長商店 清水屋 西新井大師總持寺Blu Navy Italian ecoma coffee おーぐぱんシェアアトリエつなぐばMr.CANDY

桜から藤の季節へ。四季折々の花が咲き誇る、江戸の文化文政期から歴史を紡ぐ花園。

【最寄り駅】東向島駅より徒歩8分

【所番地】東京都墨田区東向島3-18-3

【電話番号】03-3611-8705

【開園時間】9:00〜17:00（最終入園16:30）

【休園日】年末年始

【ホームページ】https://www.tokyo-park.or.jp/park/mukojima-hyakkaen/

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/MukoujimaGarden

はっぴーだるま工房 西新井店（大師前駅）

カラフルだるまに、ファンシーデコレーションだるま？仲良し親子が営む手作りだるま工房

【最寄り駅】東武大師線「大師前駅」より徒歩2分

【所番地】東京都足立区西新井1-5-1 中田ビル2階

【電話番号】03-6806-3720

【営業時間】10:30〜18:30

【定休日】月曜

【ホームページ】https://www.happydaruma.tokyo/

【Instagram】https://www.instagram.com/happydarumatokyo/

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/HappydarumaT

【Facebook】https://www.facebook.com/harmonizedhappiness/

西新井大師のほど近く、昔ながらのだるまが揃う老舗店

【最寄り駅】東武大師線「大師前駅」より徒歩3分

【所番地】東京都足立区西新井1-6-9

【営業日】年末年始・土日祝祭日

【営業時間】8:30〜16:30（天候による）

「こし」も「つぶし」も美味しい！西新井大師の門前、名物よもぎの草だんご。

【最寄り駅】東武大師線「大師前駅」より徒歩2分

【所番地】東京都足立区西新井1丁目9-11

【電話番号】03-3890-4122

【営業時間】9:00〜18:00（売り切り次第終了）

【定休日】不定休

【最寄り駅】東武大師線「大師前駅」より徒歩5分

【所番地】東京都足立区西新井1-15-1

【電話番号】03-3890-2345

【社務所窓口】9:00〜16:30

Blu Navy Italian（草加駅）

食材を愛するレストラン！とろける食パンで作る「おかずになるフレンチトースト」とは？

【最寄り駅】草加駅より徒歩3分

【所番地】埼玉県草加市高砂2-18-47

【電話番号】048-934-9134

【営業時間】

月曜 11:30〜14:30（L.O. 14:00）／18:00〜22:00

火曜・木曜 18:00〜22:00

金曜・土曜 11:30〜14:30（L.O. 14:00）／17:30〜22:30

日曜 11:30〜14:30（L.O. 14:00）／17:30〜21:30

祝日 11:30〜14:30（L.O. 14:00）／17:30〜22:00

※営業時間が変更になる場合があります。

【定休日】水曜・不定休

【ホームページ】https://blu-navy-italian.owst.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/blu_navy_italian/

ecoma coffee（草加駅）

コーヒーで毎日を素敵に！自家焙煎のスペシャルティコーヒー専門店

【最寄り駅】草加駅より徒歩6分

【所番地】埼玉県草加市住吉1-13-2

【電話番号】048-915-2026

【営業時間】火〜金7:00〜19:00(L.O. 18:30) 土日祝9:00〜19:00(L.O. 18:30)

【定休日】月曜

【ホームページ】https://ecomacoffee.shop/

【Instagram】https://www.instagram.com/ecomacoffee/

焼く前の水分含有量でとろり食パンに！地域の人々の心を温かくする町のパン屋さん

【最寄り駅】草加駅より徒歩10分

【所番地】埼玉県草加市神明1-2-31

【電話番号】048-959-9202

【営業時間】9:00〜18:00（売り切れ次第終了）

【定休日】月曜・不定休あり（Instagramでご確認ください）

【ホームページ】https://ogupan.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/ogupan2019/

古いアパートをリノベーション！地域のママさんたちによる日替わりランチ＆カフェ。2階には美容室も。

【最寄り駅】新田駅より徒歩15分

【所番地】埼玉県草加市八幡町935-4

【電話番号】048-948-8240

【営業時間】11:30〜15:30（金曜・土曜17:00まで）

【定休日】日曜・月曜・祝日

【ホームページ】https://shareatelier-tsunaguba.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/shareatelier.tsunaguba/

【Facebook】https://www.facebook.com/tsunagubayamori/

【じゅんちゃんちの曲げわっぱ弁当Instagram】https://www.instagram.com/magewappabento/

【Atelier Ru Instagram】https://www.instagram.com/_atelier_ru/

ミスター＆ミセスキャンディが営むキャンディ専門店！これまでにない味ばかりの「大人の綿アメ」とは？

【最寄り駅】蒲生駅より徒歩10分

【所番地】埼玉県越谷市蒲生茜町42-1 平林第一ビル104号室

【電話番号】048-973-7272

【営業時間】11:00〜18:00

【定休日】不定休（Instagramにてご確認ください。）

【Instagram】https://www.instagram.com/mr.candy2022/