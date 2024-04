今夏にホスト国としてEURO2024を戦うドイツ代表。最近のパフォーマンスから優勝候補に推す声はあまり多くないが、それでもトッププレイヤーが揃う強豪だ。



ブンデスリーガ公式が攻撃の中心として期待するのは、バイエルンの若きチャンスメイカーであるMFジャマール・ムシアラ(21)だ。



今季のバイエルンはリーグタイトルを逃す悔しいシーズンとなったが、ムシアラ個人はブンデスリーガで10ゴール6アシストと好調だ。2シーズン連続での二桁得点となり、21歳にして完成度は抜群に高い。





