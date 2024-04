モンスター・ヴァース最新作『ゴジラxコング 新たなる帝国』の上映時間は1時間55分。劇中ではモンスターたちを主体に豪快アクションが繰り広げられたが、やむなくカットせざるを得なかったシーンなどはなかったのだろうか。

本作でメガホンを取ったのは、『ゴジラvsコング』(2021)から続投でアダム・ウィンガード監督。それまでの各作品では、ジョーダン・ヴォート=ロバーツ、マイケル・ドハティと1作ごとに監督が交代してきたが、ウィンガードは2作連続で担当することになった。

米でウィンガードは、上映時間に関するこだわりを明かしており、2作で仕事を共にした編集担当のジョッシュ・シェファーとの仕事を振り返っている。「僕は映画のファーストカットを壮大に長々しくやるタイプの監督ではない」というウィンガード、1度目の編集作業から削除シーンを出さないことを心掛けていたのだという。

「編集者のジョッシュ・シェファーとは、2作連続でご一緒しました。『ゴジラvsコング』が1作目で、ジョッシュとの仕事は最高でした。上映時間に関しては特に気が合いました。最初から多くのことを一緒に考えたのですが、最終的な上映時間から15分以内、せいぜい10分から20分以内にすることを目指していたんです。エディターズ・カットでは2時間8分くらいだったかな。そこまで長くはなかったかなと思いますし、意図的に行ったものです。」

「そうしたかったら、映画を4時間に編集することだってできました」と続けるウィンガードは「そうするのに十分な素材が無かったというわけではありません」と説明。編集段階から上映時間を念頭に置くことで「非現実的なバージョンへの幻想を作り出さないようにした」という。「この映画が2時間以内に収まることになりそうだと分かっていました。最初からそのように調整しようとしていたことです」。

ちなみにウィンガード監督、上映時間に対する考えについては前作の公開当時にも。『ゴジラvsコング』では5時間版を作るのに足る素材量があったことを明かしながら、「長い映画を作るのは、短い映画を作るよりも簡単です」と語っていた。

映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』は公開中。

