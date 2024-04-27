²Ï¹çÍ¥¼Â¡ßº£ÅÄÈþºù¡ÖÎáÏÂ¤ÎÉ´·Ã¤È½ß»Ò¡×¥Ö¥ì¥¤¥¯¡È±ð¡É¿§¹á¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡Ê2¡ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿´¤â¤È¤Ê¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Îº£ÅÄÈþºù
¡¡²Ï¹ç¤¬»³¸ýÉ´·Ã¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿Æ·¤ÎÀµÅýÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ºùÅÄ½ß»Ò¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Î¤¬º£ÅÄÈþºù¤À¤í¤¦¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²ÖºéÉñ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶ä¹ÔÆâ¤Î°»ö¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¼ã¼ê¹Ô°÷¤ò±é¤¸¡¢25Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢3365¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¸«»ö¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡ÖÃËÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ø½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¡Ø¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿´¤â¤È¤Ê¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê23Ç¯¡¢ÅìÊõ¡Ë¤Ç¤Ï¼Â¤Î²ÈÂ²¤ËµÔ¤²¤é¤ì¡¢À¯Î¬·ëº§¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤·¤«°·¤ï¤ì¤Ê¤¤Çö¹¬¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëÌÜ¹õÏ¡¤Ë²Ç¤°¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤«¤¤¤¬¤¤¤·¤µ¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤âº£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃË¤ÎÊÝ¸îËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ëº£ÅÄ¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â·ÝÇ½³¦¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄ¹¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÊ¡²¬¤Ë¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤Ë¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ16Ç¯¤Ë¾åµþ¡£àÊ¡²¬°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Òá¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢17Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Î¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¶Î÷·éÇò¤ÊÍ¥ÅùÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ØÌ±½°¤ÎÅ¨¡ÁÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡Á¡Ù¡Ê17Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÅª¤ÊÅ¹¤Î¾îÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼»Ñ¤Ç¡¢¿äÄêE¥«¥Ã¥×¤ÎÃ«´Ö¤òÇÒ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶»¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Î¿·CM¡ÖÀ²¤ìÉ÷¡×¤Ç¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£±¦¼ê¤Ë´Ì¡¢º¸¼ê¤Ë¥³¥Ã¥×¤ËÃí¤¬¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡Ö¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¡Á¤¹!¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥·¥ã¥Ä±Û¤·¤Ë±£¤ìËËþ¥Ð¥¹¥È¤ò¥Ü¥è¡Á¥ó¤È¥Ð¥¦¥ó¥É¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£½©ËÜ»á¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤¤¡£
¡Ö¤ª¼ò¤ÎCM¤Ë½Ð¤ë¤È½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤â¥É¥é¥Þ¡ØÉÔµ¡·ù¤Ê²Ì¼Â¡Ù¡Ê97Ç¯¡¢TBS·Ï¡Ë¤ÇÈþ¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤¿²áµî¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤â¶ØÃÇ¤Î´Ø·¸¤äÉÔÎÑÌò¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ìò¤ËÄ©¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ä¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÏª¤ï¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£º£¸å¤â¥ª¥ä¥¸¤¿¤Á¤ÎÌÑÁÛ¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊàÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿á±éµ»¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤!