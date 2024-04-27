²Ï¹çÍ¥¼Â¡ßº£ÅÄÈþºù¡ÖÎáÏÂ¤ÎÉ´·Ã¤È½ß»Ò¡×¥Ö¥ì¥¤¥¯¡È±ð¡É¿§¹á¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡Ê1¡Ë±éµ»¤ÎÉý¤¬¹¤¤²Ï¹çÍ¥¼Â
¡¡¾¼ÏÂ¤Î¥ä¥ó¥¡¼Ì¼Ìò¤Ç°ìÌö¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¼ç±é±Ç²è¤¬¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èºÝ¤Ø½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê23¡Ë¡£ÊÒ¤äº£½Õ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÍèÇ¯¤ÎNHKÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿º£ÅÄÈþºù¡Ê27¡Ë¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¥Î¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ü¤Î2ÂçÈþ½÷¤òÅ°Äì²òË¶¤¹¤ë!
¡¡Á°¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¥ª¥ä¥¸¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤Ä¤«¤ó¤À¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£Ç®·ìÂÎ°é¶µ»Õ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¾®Àî»ÔÏº¤ò±é¤¸¤¿°¤Éô¥µ¥À¥ò¤ÎÌ¼Ìò¤Ç¡¢À»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¤Î¥¹¥±¥Ð¥ó½÷»Ò¹âÀ¸¡¦½ã»Ò¤òÇ®±é¤·¡¢°ìÌö¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤¬²Ï¹çÍ¥¼Â¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»³¸ýÉ´·Ã¡Ê65¡Ë¤Ë»÷¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¡Ø¤¢¤Î»Ò¤ÏÃ¯¡©¡Ù¤È°ìµ¤¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï²Ï¹ç¤¬ÉÛÃÄ¤Ë±£¤ì¤Æà¥Á¥ç¥á¥Á¥ç¥áá¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÉã¿Æ¤ËÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶»¤ÎÃ«´Ö¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Æ²¡¹¤¿¤ë±éµ»¤Ë¡¢º£¤ä¶È³¦¤Ç¤ÎÉ¾È½¤â¤¦¤Ê¤®ÅÐ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡²Ï¹ç¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï19Ç¯¡£ÉñÂæ¤Ê¤É¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢21Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÍ³±§»Ò¤ÎÅ·Çé¡×¡Ê¥Ó¥¿¡¼¥º¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¤ä¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡×¡Ê¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë ¤Ê¤É¤Ç¿ô¡¹¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Íâ22Ç¯¤Ë¤Ï·×8ËÜ¤â¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡×¡Ê¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦´ÆÆÄ½µ´Ö¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡±Ç²è»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö¼ã¤¯¤·¤ÆË½ÎÏ¤ä¿§¹á¤Ê¾ìÌÌ¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÅìÌî·½¸ã¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤µ¤Þ¤è¤¦¿Ï¡Ù¡Ê21Ç¯¡¢WOWOW¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤Ç½±¤¤³Ý¤«¤é¤ì»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¼¤òÇ®±é¡£¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë°áÉþ¤ò¤Ï¤®¼è¤é¤ì¡¢ÌµÍý¤ä¤êÈÈ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤À¤¤¤ËÄñ¹³¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¡Ê22Ç¯¡¢¾¾ÃÝ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Ø²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¡¢Àå¤òÍí¤Þ¤»¤ëÇ»¸ü¤Ê¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê±ð¤Ã¤Ý¤¤¡£¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼»Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿äÄêD¥«¥Ã¥×¤ÎÈþ¥Ð¥¹¥È¤â¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃÀ¤Ê±éµ»¤â¼¤µ¤Ê¤¤²Ï¹ç¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ª¾îÍÍ°é¤Á¡£Éã¿Æ¤Ï°å¼Ô¤Ç¡¢¹â¹»¤ÏÊÐº¹ÃÍ68¤ÎÅÔÎ©¤Î¿Ê³Ø¹»¡£½÷Í¥¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áÃæÂà¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î½©ËÜÅ´¼¡»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö¼Â¤ÏÃÎÅª¤Ç°é¤Á¤¬¤¤¤¤½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤ÎÉý¤â¹¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¤ÏÌçÏÆÇþ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤ä°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÀÇÉ½÷Í¥Ï©Àþ¤òÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌçÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ø°¦¤Î±²¡Ù¡Ê14Ç¯¡¢¥¯¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¤Ç¤ÎÇ»¸ü¤ÊÍí¤ß¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤â±Ç²è¡Ø½ÃÆ»¡Ù¡Ê17Ç¯¡¢¥µ¡¼¥É¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Õ¥£¥ë¥à¥º¡Ë¤Ç°ì»åÅ»¤ï¤Ì¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²Ï¹ç¤µ¤ó¤âº£¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¿§¹á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£¸å¤â½Ð±éºîÉÊ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤!