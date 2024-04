GWのおでかけにも！ 麻布台ヒルズ マーケットで注目のテイクアウト限定店5選

2024年3⽉13⽇にオープンした“おいしいもんどころ”「麻布台ヒルズ マーケット」の中から、テイクアウト限定のおすすめを5店、厳選して紹介します!

注目店の味をお持ち帰り♡ 麻布台ヒルズ マーケットのテイクアウト限定店がアツい

2024年3⽉13⽇、「⿇布台ヒルズ マーケット」がオープン。施設⾯積約4,000平方メートルと一般的なデパ地下よりも巡りやすい敷地面積に、ミシュラン星付き店や有名店御用達の卸など、日本の食文化の豊かさを伝える34店舗が集結しました。今回は数ある店舗の中から、テイクアウト限定店のおすすめ5選をご紹介します。

1. 【シャルキュトリ】「クスダ シャルキュトリー メートル アルティザン」

兵庫のシャルキュトリの名店がついに東京に! 写真:お店から

神戸市と芦屋市に店舗を構え、全国にファンの多いシャルキュトリの名店「METZGEREI KUSUDA(メツゲライ クスダ)」が、ついに東京に店舗をオープン。ドイツやフランスを中心にヨーロッパ各地で修業を重ねた、店主の楠田裕彦氏によるハムやソーセージなど、常時15種類ほどのシャルキュトリを販売しています。

ショーケースに並ぶシャルキュトリ 写真:中森りほ

「ジャンボンキュイ 麻布台」 写真:中森りほ

注目は、発酵バターのような香りに、しっかりとした風味やうまみが感じられる「ジャンボイキュイ 麻布台」1,620円(100g)などの、麻布台限定商品。濃厚な鴨とフォアグラに、三笠奈良漬をアクセントに加えた「テリーヌカナールナラヅケ」1,836円(100g)や、香ばしい韃靼そばの実をまとったレバーペースト「クレームドフォア」1,404円(100g)など、日本食材を使った限定商品をお見逃しなく。

「クレームドフォア」 写真:食べログマガジン編集部

2. 【生ハム&チーズ】「フィオールディマーゾ」

お店の奥に控える大きなチーズたち 写真:食べログマガジン編集部

イタリアのヴェネト州に拠点を置くチーズメーカー「カ フォルム」が⼿掛けるチーズと生ハムの専門店。

ジェラートを購入する時のようにサイズや種類を選べるのが楽しい 写真:中森りほ

ハムやサラミは100gで1種類が選べる「ピッコロ」1,188円や200gで2種類が選べる「メディオ」2,376円など、ジェラートのようにサイズや種類が選べ、注文ごとにその場でスライスしてくれます。24カ月熟成のハモン・セラーノやオーストラリア産のモルタデッラなど、その日のおすすめの中からお好みを選べます。

ハムやサラミは色々試してお気に入りを見つけたい! 写真:食べログマガジン編集部

チーズはヴェネト州産をメインに、ハードやセミハード、フレッシュなど常時40種類をラインアップしています。青カビタイプでありながら、とろける口溶けと日本酒のような発酵感が楽しめる「ゴルゴンゾーラドルチェ」918円(100g)など、他ではなかなかお目にかかれないチーズも購入できます。

ショーケースにはイタリアから仕入れたチーズがずらり 写真:中森りほ

3. 【鰻】「鰻 まえはら」

鰻は虎ノ門ヒルズ ビジネスタワーにある「鰻 まえはら」で調理されている 写真:お店から

ミシュランガイド⼀つ星を獲得した経歴を持つ料理⻑による、京都祇園の鰻店「鰻 まえはら」のテイクアウト専⾨店。料理⻑が全国から厳選した国産の活鰻をさばき、焼き、蒸し、丁寧に⾻取りをした後、再度焼き上げる関東風の伝統⼿法を現在も守り抜いています。

店頭には鰻重に蒲焼、肝の佃煮などさまざまな鰻料理が並ぶ 写真:食べログマガジン編集部

「鰻重 亀」2,800円から蒲焼が3枚のった「鰻重 翁」7,500円まで4タイプの鰻重がそろうほか、「骨の唐揚げ」500円などお酒と合わせたいおつまみ系も見逃せません。

4. 【和惣菜】「惣菜 麻布台しゅん」

⽇本橋兜町のビストロ「ネキ」や、「パティスリー イーズ」などを展開する株式会社イートクリエーターが、同社初となる上質な和惣菜のテイクアウト割烹を開業。都内の老舗和食店で研鑽を積んだ、イートクリエーター所属の和食料理人・田中春光氏が腕を振るいます。

冷めてもおいしい土鍋ご飯「やりいかと蕗の薹ごはん」 写真:お店から

注目は麻布台ヒルズ内にある「お米とごはん 隅田屋」が厳選する「しゅんオリジナルブレンド米」を使用し、魚介やお肉のだしをしっかり含ませてふっくら炊き上げた「冷めてもおいしい土鍋ご飯」各1,404円。

店内で焼き上げる焼き魚 写真:お店から

国産の切り身を使い、店内の備長炭でじっくり焼き上げる西京焼き、照り焼き、幽庵焼きなどの焼き魚(1,296円〜)と合わせたいところ。惣菜も「帆立貝 不知火 菜の花 白和え」756円、「すき焼き風 玉子焼き」1,080円など、厳選した国産の旬素材を使用し、手づくりならではのひと手間がかかった滋味深い味わいです。

5. 【コーヒー】「OGAWA COFFEE LABORATORY 麻布台」

店舗では生豆選びから本格的に楽しめる 写真:お店から

京都で1952年に創業した「小川珈琲」が、オープンイノベーションの拠点として2020年に東京の桜新町にオープンしたブランド「OGAWA COFFEE LABORATORY」。麻布台の店舗は「世界にひとつだけのオリジナルコーヒーが作れるビーンズサロン」をコンセプトにしています。

ワクワクするビジュアルのプレゼンテーションバッグ 写真:お店から

店舗には、常時10種類以上の生豆や20種類以上の焙煎豆を用意。バリスタがコンシェルジュとなり、生豆選びからオリジナル焙煎、オーダーメイドのオリジナルブレンドまで、お好みのコーヒー作りを提案してくれます。テイクアウトでは「House Blend KYOTO(ホット)」780円と、エチオピア タデGG農園の豆を使った「Organic Iced Coffee」780円を販売中です。

