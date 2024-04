バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ『SOFVIMATES(ソフビメイツ)』

ひとつだけでもとても可愛く、思わず手に取りたくなる存在感が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな『SOFVIMATES』から、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』の「イギー」が登場!

バンプレスト「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース SOFVIMATES〜イギー〜vol.2」

©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

登場時期:2024年5月21日(火)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約15cm

今回紹介するのは、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』に登場する「イギー」の「SOFVIMATES」フィギュア。

©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

そんな「イギー」が、存在感のあるソフビフィギュア「SOFVIMATES」になって登場!

大好物のコーヒー味のガムを食べようとしている姿を立体化しています。

パッケージごと口いっぱいに頬張って小首をかしげている「イギー」

大きな耳や犬らしい体格を丁寧に造形しています。

©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

約15cmと、デスクの上などお気に入りのスペースに置きやすいサイズ感。

コーヒー味のガムのパッケージも付属していて、フィギュアのストーリーが広がります。

バンプレスト「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース SOFVIMATES〜イギー〜vol.2」は、2024年5月21日(火)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

