【EVO Japan 2024 presented by ROHTO】会期:4月27日~4月29日会場:有明 GYM-EX(ジメックス)チケット:販売終了

VARMILOとふもっふのおみせは、4月27日から4月29日にかけて開催される対戦格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2024 presented by Rohto」会場内にて、レバーレスコントローラー「VARMILO FK2」の試遊展示を実施している。

本製品は、業界初のラピッドトリガーを搭載したレバーレスコントローラー。展示ブースでは実機を体験することができるようになっている。

ボタンを触ってみたところ、キーボードのような打鍵感となっているが吸音材によって音が控えめになっていると感じた。展示ブースに立ち寄った際はぜひ体感していただきたい。

