

●今週の業種別騰落率ランキング



※4月26日終値の4月19日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 31 業種 値下がり： 2 業種

東証プライム：1650銘柄 値上がり：1311 銘柄 値下がり： 327 銘柄 変わらず他： 12 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 保険業(0280) +4.47 アニコムＨＤ <8715> 、東京海上 <8766> 、第一生命ＨＤ <8750>

２. 証券・商品(0279) +4.47 アイザワ証Ｇ <8708> 、マーキュリア <7347> 、水戸 <8622>

３. サービス業(0283) +4.35 インソース <6200> 、ニシオＨＤ <9699> 、ＭＳＯＬ <7033>

４. 精密機器(0268) +4.30 理計器 <7734> 、トプコン <7732> 、ＨＯＹＡ <7741>

５. 卸売業(0276) +4.27 フルマルＨＤ <7128> 、ミスミＧ <9962> 、円谷フィＨＤ <2767>

６. 建設業(0253) +3.89 ＹＴＬ <1773> 、ユアテック <1934> 、明星工 <1976>

７. 食料品(0254) +3.28 中部飼 <2053> 、山パン <2212> 、フィードワン <2060>

８. 医薬品(0258) +3.24 ペプドリ <4587> 、第一三共 <4568> 、エーザイ <4523>

９. 銀行業(0278) +3.12 宮崎銀 <8393> 、阿波銀 <8388> 、佐賀銀 <8395>

10. 空運業(0273) +2.96 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

11. 電気機器(0266) +2.80 エンプラス <6961> 、古野電 <6814> 、ＫＯＡ <6999>

12. ガラス・土石(0261) +2.72 日東紡 <3110> 、ガイシ <5333> 、ニチアス <5393>

13. その他製品(0269) +2.53 トランザク <7818> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915> 、コクヨ <7984>

14. 倉庫・運輸(0274) +2.27 上組 <9364> 、安田倉 <9324> 、エーアイテイ <9381>

15. 海運業(0272) +1.95 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>

16. 情報・通信業(0275) +1.89 ＳＢテク <4726> 、ビジョン <9416> 、ＦＩＧ <4392>

17. 水産・農林業(0251) +1.84 マルハニチロ <1333> 、雪国まいたけ <1375> 、サカタタネ <1377>

18. その他金融業(0281) +1.72 ジャックス <8584> 、みずほリース <8425> 、ＮＥＣキャピ <8793>

19. 小売業(0277) +1.54 コメリ <8218> 、ＤＤグループ <3073> 、フジコーポ <7605>

20. 金属製品(0264) +1.44 三益半導 <8155> 、ニッパツ <5991> 、東京綱 <5981>

21. 繊維製品(0255) +1.41 クラボウ <3106> 、デサント <8114> 、ゴルドウイン <8111>

22. 機械(0265) +1.30 日東工器 <6151> 、ツガミ <6101> 、ダイキン <6367>

23. 不動産業(0282) +1.10 ＳＲＥＨＤ <2980> 、野村不ＨＤ <3231> 、ＪＳＢ <3480>

24. 非鉄金属(0263) +1.04 フジクラ <5803> 、古河機金 <5715> 、平河ヒューテ <5821>

25. 鉄鋼(0262) +0.85 淀川鋼 <5451> 、共英製鋼 <5440> 、東京製鉄 <5423>

26. パルプ・紙(0256) +0.70 特種東海 <3708> 、中越パ <3877> 、大王紙 <3880>

27. ゴム製品(0260) +0.52 オカモト <5122> 、ニッタ <5186> 、三星ベ <5192>

28. 陸運業(0271) +0.49 サカイ引越 <9039> 、ニッコンＨＤ <9072> 、ヤマトＨＤ <9064>

29. 化学(0257) +0.22 ゼオン <4205> 、メック <4971> 、四国化ＨＤ <4099>

30. 石油・石炭(0259) +0.22 ニチレキ <5011> 、出光興産 <5019> 、コスモＨＤ <5021>

31. 輸送用機器(0267) +0.20 ＮＯＫ <7240> 、シマノ <7309> 、モリタＨＤ <6455>

32. 電気・ガス(0270) -1.07 メタウォータ <9551> 、中国電 <9504> 、北海電 <9509>

33. 鉱業(0252) -1.21 ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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