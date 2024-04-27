Ä¹µ÷Î¥G1Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡¢¹á¹Á¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¥«¥Ã¥×¡Ä¡£4¤Ä¤ÎG1¤ÎÃíÌÜÇÏ¤ò²òÀâ
¢¡º£½µ¤Ï¹ñÆâ¡¢¹ñ³°¹ç¤ï¤»¤ÆG1¤¬4¤Ä¤â³«ºÅ¡ª
¡¡º£½µËö¤Ï¹á¹Á¤Ç¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¥«¥Ã¥×¤ò´Þ¤à3¤Ä¤ÎG1¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅÁÅý¤ÎÄ¹µ÷Î¥G1Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¤¬³«ºÅ¡£¹ñÆâ¡¢¹ñ³°¹ç¤ï¤»¤Æ4¤Ä¤ÎG1¤òÍ½ÁÛ¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥É¥Ð¥¤¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂ³¤¡¢²æ¡¹¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¤ÊÈ¿ÌÌ¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê4¤Ä¤ÎÃíÌÜG1¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ½ÁÛ¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¸½ÌòºÇ¶¯¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡ª¡©/Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë
¡¡ºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÎG1Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡£¸½ÌòºÇ¶¯¤Î¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¤ò·è¤á¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ä¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÇÏ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ç°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿4ºÐÇÏ¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤Ï¡¢Á°Áö¤Î¶âòÏ¾Þ¤³¤½2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤ÎÉÔÍø¤¬Âç¤¤¯¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ÇÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°È¾å¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤ä¡¢¹È°ìÅÀ¤Î¥µ¥ê¥¨¥é¤Ê¤Éº£Ç¯¤âÍÎÏÇÏ¤¬¿ôÂ¿¤¯»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¡£Á°Áö¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤Ï2Ãå¤Ë5ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë´°¾¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥Ã¥×¤âÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¾å¤¬¤ê4¥Ï¥í¥ó¤Ï46.2ÉÃ¤ÈÂ®¤¯¡¢3000m°Ê¾å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¾å¤¬¤ê4¥Ï¥í¥ó46.4ÉÃ°Ê²¼¤òµÏ¿¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ä¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ê¤ÉÎò»ËÅª¤Ê¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¤Ð¤«¤ê¤¬³ºÅö¡£¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤â¤½¤Î°ìÆ¬¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ºÇ¶¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ÉÔºß¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡©/¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥ºSP
¡¡Â¿¾¯¤Ç¤â³¤³°¶¥ÇÏ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¹á¹Á¤ÎÃ»µ÷Î¥¡Á¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¡£ÆÃ¤ËÃ»µ÷Î¥Ï©Àþ¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½ÌòºÇ¶¯¤ÎÃ»µ÷Î¥ÇÏ¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥ºSP¡¢¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤È¹á¹Á¤ÎÃ»µ÷Î¥Gµ¤Ë¾¡Íø¡£ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°125¤òµÏ¿¤·¤Æ8°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤Ï¡¢º£²ó¡¢²ø²æ¤Ë¤è¤ê½ÐÁö²óÈò¡£¼çÌòÉÔºß¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÇÏ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êÁØ¤¬¸ü¤¤¤Î¤¬¹á¹ÁÃ»µ÷Î¥Ï©Àþ¡£ÃíÌÜ¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¹¥Ñ¥ó¥°¥ë¡£ºòÇ¯¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼C¥Þ¥¤¥ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Çº¹¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÁ°¤Ç4Ãå¤ËÇ´¤ë¶¥ÇÏ¤Ïµ÷Î¥Ã»½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÎÃ»µ÷Î¥¤Ç¤Î¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç3Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¶¥¦¥£¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¼çÌòÉÔºß¤Ç¤â¹á¹ÁÇÏ¤¬¶¯ÎÏ¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬·¯Î×¤¹¤ë¹á¹Á¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ/¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥¤¥ë
¡¡¸½ºß¤Î¹á¹Á¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê²¦¼Ô¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡£¤Ê¤ó¤È30Àï26¾¡¤ÇÆâG110¾¡¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥ëCS1Ãå¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¤È2Ãå¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÁê¼ê¤Ë¤»¤º´°¾¡¡£¤Þ¤µ¤Ë¹á¹Á¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕ¤é¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹á¹ÁÀª¤â¶¯ÎÏ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¤Ç2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤ä¹á¹Á¤ÎGµ¤Ç¹¥ÁöÎò¤Î¤¢¤ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¸¥ç¥¤¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÏ¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÇÏ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ï3¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬²¼¤êºä¤ÇÄ¾Àþ¤¬Ê¿Ã³¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¡£¤³¤ì¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÈÈó¾ï¤Ë»÷¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËºòÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ëCS1¡Á2ÃåÇÏ¤¬¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤â3¡Á4Ãå¡£¥Þ¥¤¥ëCS¤Ç4Ãå¤ÈÁ±Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¤Ê¤é½½Ê¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£½µËö¤Ï¹á¹Á¤Ç¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¥«¥Ã¥×¤ò´Þ¤à3¤Ä¤ÎG1¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅÁÅý¤ÎÄ¹µ÷Î¥G1Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¤¬³«ºÅ¡£¹ñÆâ¡¢¹ñ³°¹ç¤ï¤»¤Æ4¤Ä¤ÎG1¤òÍ½ÁÛ¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥É¥Ð¥¤¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂ³¤¡¢²æ¡¹¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¤ÊÈ¿ÌÌ¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê4¤Ä¤ÎÃíÌÜG1¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ½ÁÛ¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÎG1Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡£¸½ÌòºÇ¶¯¤Î¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¤ò·è¤á¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ä¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÇÏ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ç°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿4ºÐÇÏ¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤Ï¡¢Á°Áö¤Î¶âòÏ¾Þ¤³¤½2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤ÎÉÔÍø¤¬Âç¤¤¯¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ÇÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°È¾å¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¤ä¡¢¹È°ìÅÀ¤Î¥µ¥ê¥¨¥é¤Ê¤Éº£Ç¯¤âÍÎÏÇÏ¤¬¿ôÂ¿¤¯»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¡£Á°Áö¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤Ï2Ãå¤Ë5ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë´°¾¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥Ã¥×¤âÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¾å¤¬¤ê4¥Ï¥í¥ó¤Ï46.2ÉÃ¤ÈÂ®¤¯¡¢3000m°Ê¾å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¾å¤¬¤ê4¥Ï¥í¥ó46.4ÉÃ°Ê²¼¤òµÏ¿¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ä¥Ê¥ê¥¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ê¤ÉÎò»ËÅª¤Ê¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¤Ð¤«¤ê¤¬³ºÅö¡£¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤â¤½¤Î°ìÆ¬¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ºÇ¶¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ÉÔºß¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡©/¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥ºSP
¡¡Â¿¾¯¤Ç¤â³¤³°¶¥ÇÏ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¹á¹Á¤ÎÃ»µ÷Î¥¡Á¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¡£ÆÃ¤ËÃ»µ÷Î¥Ï©Àþ¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½ÌòºÇ¶¯¤ÎÃ»µ÷Î¥ÇÏ¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥ºSP¡¢¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤È¹á¹Á¤ÎÃ»µ÷Î¥Gµ¤Ë¾¡Íø¡£ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°125¤òµÏ¿¤·¤Æ8°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤Ï¡¢º£²ó¡¢²ø²æ¤Ë¤è¤ê½ÐÁö²óÈò¡£¼çÌòÉÔºß¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÇÏ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êÁØ¤¬¸ü¤¤¤Î¤¬¹á¹ÁÃ»µ÷Î¥Ï©Àþ¡£ÃíÌÜ¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¹¥Ñ¥ó¥°¥ë¡£ºòÇ¯¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼C¥Þ¥¤¥ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Çº¹¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÁ°¤Ç4Ãå¤ËÇ´¤ë¶¥ÇÏ¤Ïµ÷Î¥Ã»½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÎÃ»µ÷Î¥¤Ç¤Î¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç3Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¶¥¦¥£¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¼çÌòÉÔºß¤Ç¤â¹á¹ÁÇÏ¤¬¶¯ÎÏ¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬·¯Î×¤¹¤ë¹á¹Á¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ/¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥¤¥ë
¡¡¸½ºß¤Î¹á¹Á¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê²¦¼Ô¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡£¤Ê¤ó¤È30Àï26¾¡¤ÇÆâG110¾¡¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥ëCS1Ãå¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¤È2Ãå¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÁê¼ê¤Ë¤»¤º´°¾¡¡£¤Þ¤µ¤Ë¹á¹Á¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕ¤é¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹á¹ÁÀª¤â¶¯ÎÏ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¤Ç2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤ä¹á¹Á¤ÎGµ¤Ç¹¥ÁöÎò¤Î¤¢¤ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¸¥ç¥¤¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÏ¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÇÏ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ï3¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬²¼¤êºä¤ÇÄ¾Àþ¤¬Ê¿Ã³¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¡£¤³¤ì¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÈÈó¾ï¤Ë»÷¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËºòÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥ëCS1¡Á2ÃåÇÏ¤¬¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤â3¡Á4Ãå¡£¥Þ¥¤¥ëCS¤Ç4Ãå¤ÈÁ±Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¤Ê¤é½½Ê¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£