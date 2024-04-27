【天皇賞・春】古馬最高の栄誉を懸けた ステイヤー日本一決定戦をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！



【予想動画】天皇賞・春｜https://youtube.com/live/EJkJ4uiBjUw



ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』

古馬最高の栄誉を懸けた ステイヤー日本一決定戦『第169回天皇賞・春（GI）』をガチ予想！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

第169回天皇賞・春（GI）枠順

2024年4月28日（日曜） 3回京都4日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 サリエラ（牝5 武豊）

1-2 ヒンドゥタイムズ（セ8 団野大成）

2-3 プリュムドール（牝6 和田竜二）

2-4 ワープスピード（牡5 三浦皇成）

3-5 ブローザホーン（牡5 菅原明良）

3-6 ディープボンド（牡7 幸英明）

4-7 タスティエーラ（牡4 J.モレイラ）

4-8 ゴールドプリンセス（牝4 田口貫太）

5-9 シルヴァーソニック（牡8 M.デムーロ）

5-10 サヴォーナ（牡4 池添謙一）

6-11 マテンロウレオ（牡5 横山典弘）

6-12 ドゥレッツァ（牡4 戸崎圭太）

7-13 スカーフェイス（牡8 松若風馬）

7-14 テーオーロイヤル（牡6 菱田裕二）

7-15 メイショウブレゲ（牡5 酒井学）

8-16 チャックネイト（セ6 鮫島克駿）

8-17 スマートファントム（牡4 岩田望来）

8-18 ハピ（牡5 浜中俊）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。