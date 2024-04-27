【グルメフェス】 

★50種類以上の国産クラフトバターが集結 

イベント名：バターまつり 

期間：4月26日（金）〜5月6日（月・祝） 

場所：渋谷ＰＡＲＣＯ 8階 「ほぼ日曜日」 

 

 

★人気台湾グルメが大集合 

イベント名：台湾祭りin東京スカイツリー 

期間：4月13日（土）〜5月26日（月・祝） 

場所：東京スカイツリータウン4階スカイアリーナ 

 

 

★本場ドイツのビールを日本で堪能 

イベント名：オクトーバーフェスト2024〜SPRING〜 

期間：4月26日（金）〜5月6日（月・祝） 

場所：お台場シンボリプロムナード公園 セントラル広場 

 

 

★お持ち帰りメニューも充実 

イベント名：クラフト餃子祭 

期間：4月26日（金）〜5月6日（月・祝） 

場所：駒沢オリンピック公園 

 

 

【日帰り温泉】 

★名湯草津温泉の人気露天風呂 

施設名：草津温泉 西の河原露天風呂 

所在地：群馬県吾妻郡草津町草津５２１−３ 

 

 

★都内では貴重な源泉掛け流し露天風呂 

施設名：前野原温泉 さやの湯処 

所在地：東京都板橋区前野町３丁目４１−１ 

 

 

★食事など湯上がりの設備も充実している、源泉掛け流しの「美肌の湯」 

施設名：源泉等　燈屋 

所在地：山梨県甲府市上阿原町５９０−３ 

 

 

【マンガ】 

作品名：うみべのストーブ大石小蟹短編集 

著者：大磯小蟹 

 

作品名：BLUE GIANT 

著者：石塚真一 