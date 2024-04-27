【ズムサタわくわく】達人激推し ”GW私ならココ行く”
【グルメフェス】
★50種類以上の国産クラフトバターが集結
イベント名：バターまつり
期間：4月26日（金）〜5月6日（月・祝）
場所：渋谷ＰＡＲＣＯ 8階 「ほぼ日曜日」
★人気台湾グルメが大集合
イベント名：台湾祭りin東京スカイツリー
期間：4月13日（土）〜5月26日（月・祝）
場所：東京スカイツリータウン4階スカイアリーナ
★本場ドイツのビールを日本で堪能
イベント名：オクトーバーフェスト2024〜SPRING〜
期間：4月26日（金）〜5月6日（月・祝）
場所：お台場シンボリプロムナード公園 セントラル広場
★お持ち帰りメニューも充実
イベント名：クラフト餃子祭
期間：4月26日（金）〜5月6日（月・祝）
場所：駒沢オリンピック公園
【日帰り温泉】
★名湯草津温泉の人気露天風呂
施設名：草津温泉 西の河原露天風呂
所在地：群馬県吾妻郡草津町草津５２１−３
★都内では貴重な源泉掛け流し露天風呂
施設名：前野原温泉 さやの湯処
所在地：東京都板橋区前野町３丁目４１−１
★食事など湯上がりの設備も充実している、源泉掛け流しの「美肌の湯」
施設名：源泉等 燈屋
所在地：山梨県甲府市上阿原町５９０−３
【マンガ】
作品名：うみべのストーブ大石小蟹短編集
著者：大磯小蟹
作品名：BLUE GIANT
著者：石塚真一