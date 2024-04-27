　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比450円高の3万8350円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42033.87円　　ボリンジャーバンド3σ
41023.38円　　ボリンジャーバンド2σ
40012.89円　　ボリンジャーバンド1σ
39405.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39002.40円　　25日移動平均
38740.00円　　一目均衡表・基準線
38350.00円　　27日夜間取引終値
38201.47円　　75日移動平均
37991.91円　　ボリンジャーバンド-1σ
37970.00円　　5日移動平均
37934.76円　　26日日経平均株価現物終値
37685.00円　　一目均衡表・転換線
37090.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36981.42円　　ボリンジャーバンド2σ
35970.93円　　ボリンジャーバンド3σ
34622.40円　　200日移動平均


株探ニュース