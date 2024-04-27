日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比450円高の3万8350円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42033.87円 ボリンジャーバンド3σ
41023.38円 ボリンジャーバンド2σ
40012.89円 ボリンジャーバンド1σ
39405.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39002.40円 25日移動平均
38740.00円 一目均衡表・基準線
38350.00円 27日夜間取引終値
38201.47円 75日移動平均
37991.91円 ボリンジャーバンド-1σ
37970.00円 5日移動平均
37934.76円 26日日経平均株価現物終値
37685.00円 一目均衡表・転換線
37090.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36981.42円 ボリンジャーバンド2σ
35970.93円 ボリンジャーバンド3σ
34622.40円 200日移動平均
株探ニュース
42033.87円 ボリンジャーバンド3σ
41023.38円 ボリンジャーバンド2σ
40012.89円 ボリンジャーバンド1σ
39405.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39002.40円 25日移動平均
38740.00円 一目均衡表・基準線
38350.00円 27日夜間取引終値
38201.47円 75日移動平均
37991.91円 ボリンジャーバンド-1σ
37970.00円 5日移動平均
37934.76円 26日日経平均株価現物終値
37685.00円 一目均衡表・転換線
37090.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36981.42円 ボリンジャーバンド2σ
35970.93円 ボリンジャーバンド3σ
34622.40円 200日移動平均
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