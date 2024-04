¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤Ï´ÊÃ±¤Ë40ÅÙÄ¶¤¨¡ª¥Ú¥Ã¥È¼ÖÆâÊüÃÖ¤Î´í¸±À­¡Ä¡ÖÇ®Ãæ¾É¡×¸¤¤Î»àË´Î¨¤ÏÌó5³ä¤Î¸½¼Â

急に暖かくなってきた。天候によって寒暖差はあるものの、5月も全国的に気温が高い日が続くと気象庁は予測している。そして、風があって気持ちの良い日も、密閉された室内や車内では暑苦しさを感じる日も増えている。

今の季節から夏にかけて、特に気をつけたいのが「熱中症」だ。人はもちろん、犬や猫などのペットも、熱中症になるリスクがある。犬の場合、重症度によって異なるが、体温が41度以上の重度熱中症の死亡率は40〜50パーセントと、かなり高いと言われている(※1)。

今回は、そんなこれからの季節に特に気をつけたい熱中症について獣医師で作家の片川優子さんに詳しく解説していただく。

そもそも「熱中症」とはどんな症状?

ペットの熱中症の前に、人での熱中症の分類を見てみよう。

l 度軽度:めまい、たちくらみ、筋肉の硬直・こむら返り

ll 度中等度:頭痛、嘔吐、倦怠感

lll 度重度:中枢神経症状、肝障害、腎障害、凝固異常

人の熱中症は、上記の3段階に分類されており、凝抂幣紊任和やかに医療機関を受診し、体温管理や水分・ナトリウムの補給が必要とされている。

ではペットの場合はどうだろうか。自分のペットのことを想像しながら、今一度、人の熱中症分類をみてみて欲しい。掬戮琉枴僂髻気付けるだろうか? ペットは「なんか調子が悪い」と自己申告してくれないので、気づくのはかなり難しいことは想像に難くない。

では、凝戮呂匹Δ世蹐Α 「暑い車内に放置してしまった」等あれば、嘔吐をしていたり、ぐったりしていたらすぐに病院に受診するだろう。しかし、例えば「家でお留守番しているときに吐いていた」ならどうだろう? 病院を受診する人としない人に分かれ、なおかつどれだけ熱中症を疑えるだろうか。

もしそれが猫だったらどうだろうか? 「猫は定期的に吐くもの」と気にもしない方が多いかもしれない。そうなると熱中症の発見は遅れてしまう。

このように、自分の体調を話せないペットの熱中症は、時としてかなり重症化しないと気づけないケースが多いことをまず念頭に入れてほしい。

我々獣医師には、「熱中症は亡くなる可能性の高い緊急疾患である」という認識がある。それは、かなり重度の熱中症になって初めて病院に受診するペットが多いからだろう。犬において、重度熱中症が約半数死亡することをかんがみても、いかに予防が大切か、おわかりいただけるはずだ。

熱中症のとき、何が起こるのか?

熱中症とは、長い時間高温多湿な環境にいたり、過度の激しい運動などによって、体の熱を体外にうまく逃すことができず、体の循環が悪くなり、致命的な臓器の障害が引き起こされることをいう。これ以外にも、けいれん発作などで長時間にわたり筋肉が震えたり痙攣したりすることでも熱中症になりうるケースがある。

症状としては、体が熱い、呼吸が早い・荒い、意識がぼんやりしている、ぐったりして立てない、嘔吐、下痢などがあげられる。重症だと、血便や吐血など、消化器症状やけいれんなどが起こる。犬では体温が41℃を超えていると熱中症と診断される。

もしも愛犬が重度熱中症のような症状になった場合、下記の3つを行なってみてほしい。緊急を要するケースもあるので、ペットと暮らす人であれば把握していてほしい情報でもある。

【すぐに体を冷やす】

体温が41℃を超えている場合、水道水をかけながら、扇風機などで風を当てて体を冷やす。水が使えない場合には、首・脇・足の付け根などに保冷剤を当てる。39℃前半まで体温が下がったら冷やすのをやめる。体を冷やしすぎてしまうと、震えてしまい、悪影響があるので注意する。ちなみに冷やしたタオルで体を覆うのは、タオルが体温で温まった後断熱材となり逆効果なので、水道水と送風で冷やすのが1番良い。

手元に体温計がない場合は、上記のような症状があり、体を触って普段より高いと感じたら、風などをあてて冷やしつつ病院に向かうのが良いだろう。

病院到着後、体を冷やしたかどうかを、必ず獣医師に伝える。

ちなみに犬では直腸で体温を測るのが一般的だ。体温を測る時は、お尻の穴に体温計をさす。ペット用の、先端が柔らかいタイプの体温計も簡単に手に入るので、特に短頭種の飼い主は用意しておくと良いだろう。

【動物病院に連絡をする】

重症であればあるほど、緊急の処置が必要となる。いきなり動物病院に駆け込むよりは、事前に電話連絡を入れてから行ったほうが、病院側も緊急対応の準備ができ、スムーズに処置をしてもらえる可能性が高まる。また、手術中などで獣医師が対応できない場合もある。焦っていても必ず連絡してから受診しよう。

【意識がない場合、無理やり水を飲ませない】

意識があって、自分で水を飲めるようであれば飲ませたほうが良いが、意識がないときに無理やり水を飲ませると、誤嚥性肺炎になる可能性が高いので、絶対にやらない。

車で移動するのであれば、水道水で犬をびしょびしょに濡らしたあと、クーラーの風を最大にして犬に当てながら病院に向かうと良いだろう。いざという時のために、普段から大きめのペットシーツやビニールシートなどを車に積んでおくとよいだろう。

重度の熱中症の場合、動物病院では点滴や冷却処置を行いつつ、血液検査・画像検査・尿検査などを行う。毛が多い場合は、体温を下げるために毛刈りを行うこともある。臓器に障害を受けている場合、体温が正常化して24時間経ってから症状が出てくることもあるため、一命を取り止めたとしても最低数日は入院になるケースが多い。

普段から飼育環境、飲水量を増やす工夫

上記の通り、重度の熱中症になってしまうと、かなり致死率が高いため、暑い時期はとにかく飼育環境を整え、熱中症予防を行っていくべきである。

熱中症は、大型犬や短頭種、上部気道閉塞によってリスクが上昇するという報告もあり、(※2)実際当院でも重度の熱中症で来院するのは短頭種が圧倒的に多いため、とくに短頭種の飼育には注意が必要だ。また、肥満の場合も、体内に熱がこもりやすく、首回りの脂肪により呼吸しづらくなるので、熱中症のリスクが高い。また、心臓病や慢性呼吸器疾患などの病気を患っている場合も、呼吸状態が悪化しやすく、注意が必要だ。

以下の予防対策を普段から考えておこう。

【快適な飼育環境】

一般的に室内温度は21〜25℃、湿度50〜60%前後が適切とされているが、体温調節が苦手な子犬期や、温度の変化に鈍感になるシニア期、また犬種によっても快適な温度湿度は異なる。特に先にも述べたフレンチ・ブルドッグやパグなどの短頭種は高温・多湿に弱いため、特に室温を低めにコントロールする必要がある。

【絶対に車内や屋外に置き去りにしない】

人でも、車内に置き去りにされた幼児の痛ましいニュースを毎年夏になると目にする。屋外に出かける機会の多い犬でも、車内放置での死亡事例は起きていて、環境省(※3)や公益財団法人日本動物愛護協会(※4)なども積極的に車内放置の危険について情報配信をしている。

JAFの調査(※5/2022年8月1日〜8月31日の1ヵ月間)によると、JAFが出動した「キー閉じこみ」の救援要請で、子どもやペットが車内に残されたままであったケースは全国で87件(内訳は、子ども:51、ペット:36)あった。緊急性が高い判断されたケースは、車のドアガラスを割るなどの対処がなされたケース(3件)あった。

特に、GW中はペットを連れての帰郷やキャンプ、旅行などで車内移動をする方もいるはずだ。短時間であっても車内に置き去りにするのは絶対にやめよう。

JAFの実験(※6)によると、車種の色によって若干の差はあるが、25度設定した車を炎天下に放置すると30分後には車内温度は40度を超える。また、これは人間の子どもを想定した実験だが、コンビニやスーパーの駐車場で短時間なら大丈夫と、車内に放置するケースも、最初安全領域の20度以下の気温が5分後には警告の25度を超え、15分後には危険領域の30度を超えたという。車内温度は炎天下では簡単に上昇してしまう。

また、犬は地面に近い場所を、基本的には素足で歩いている。散歩などで外出する際は、犬の高さまで腰を落として温度を確認する、地面を触って暑さを確認する、など配慮が必要だ。環境省の夏の暑さのガイドライン(※6)によると、熱を吸収しやすい黒いアスファルトの 表面温度は 60℃を超えも。さらに路面から放出される赤外放射が強くなるため、地面近くを歩く犬たちにはその熱さがダイレクトに伝わることに。地面が暑くない早朝や夜間の散歩に切り替えるなどの工夫も必要だ。

【積極的な水分補給を】

よく「喉が渇いた時はすでに脱水になっている」と聞くが、ペットもそれは同じだ。しかもペットは「喉が渇いた」と自己申告してくれないため、飼い主側が気をつけて積極的に水を飲ませる必要がある。

暑い中短頭種が来院して待合室でハアハア荒い呼吸をしているときなど、積極的に水分補給を行って欲しい時、当院では『グリーントライプ(K9)』を使用することが多い。名前の通り、牛や羊の胃袋由来のトリーツで、非加熱でフリーズドライ処理がしてあるため、反芻動物の腸内細菌や熱に弱い酵素など、お腹を整える栄養が豊富に含まれている。いわゆる「ホルモン」のような独特の匂いがするが、犬にとっては本能を刺激する匂いのため、このトリーツをほぐして水に浮かべると、トリーツ食べたさに水をたくさん飲んでくれる子が多い。

他にも、ペットボトルの水の中にトリーツを一つ浮かべておけば水に匂いがうつるため、散歩の最中や、長距離移動中のサービスエリアなど、「今ここで水をたくさん飲んで欲しい!」というときに重宝するので、夏場には特におすすめだ。

猫でも熱中症は起こる

あまり多くは見かけないが、猫でも熱中症は起こりうる。猫は外出することがほぼないため、留守番中にクーラーが切れてしまったり、思ったより日中の気温が上がり家の中が暑くなりすぎてしまったりしたときなどに熱中症になるリスクが高い。

飼育環境は犬と同じで、室内温度は21〜25℃、湿度50〜60%前後が適切とされているが、子猫やシニア、ペルシャ、エキゾチックショートヘア、ヒマラヤンなどの短頭種や長毛種などは特に気をつけよう。

猫の場合は、一部屋クーラーをつけて快適な環境を整えても、わざと暑い廊下に移動してしまったりすることがある。大理石マットなど、冷却効果があり、猫が好きそうな素材の寝床を用意してあげるのもよいだろう。

犬や猫以外の快適な飼育環境とは

犬猫以外のペットの快適な飼育環境についても、簡単に紹介しておく。

・鳥類

ペットとして飼育されているのは、ほとんどが温帯から熱帯に生息する鳥種だ。理想的な飼育環境温度は25〜30℃であり、32.2℃を超えると翼を広げで放熱をしたり、浅い呼吸をしだすので、このような姿が見られたら温度を下げよう。過剰な保温によって熱中症になることもある。また、湿度が高い場合や水分不足の場合、30℃以下でも熱中症になる危険があるため注意が必要だ。

・ウサギ

暑さに弱い。理想的な飼育環境温度は16〜22℃、湿度は30〜70%。たとえ温度が低くても、湿度が80%以上といった場合は熱中症を起こすことがあるので湿度にも注意しよう。

・フェレット

汗腺が未発達のため暑さに弱く、28℃以上の環境温度で熱中症になる危険がある。

最適な環境は15〜23℃、湿度は40〜65%。1日の間で急激に温度が変わる場合も体調を崩しやすい。

・ハムスター

ゴールデンハムスターの理想的な環境温度は20〜26℃、湿度は40〜60%。3〜7℃では冬眠することがある。冬眠は体力を消耗し、そのまま死亡することがあるので、冬眠させないように環境を整えよう。

・モルモット

暑さに弱いため、理想的な環境温度は18〜24℃、湿度は50〜60%である。(以上※7)

熱中症は予防できる病気、十分に気をつけよう

今回は犬を中心に、ペットの熱中症についてまとめた。動物病院で働いていると、夏場はいつ熱中症のエマージェンシーが飛び込んでくるかわからない。繰り返しになるが、意識障害などが見られる重度の熱中症の場合、生存率は約半分だ。

実際に当院でも、携帯と車の鍵、そして犬を車に置いてほんの少し車から離れたら、犬が車内で動き、内側から鍵をかけてしまい、閉じ込められて熱中症になってしまったという事例を経験したことがある。夏、昼間散歩に連れて行った後具合が悪くなったという事例もあった。どちらも短頭種だった。

熱中症は、飼い主の心がけ次第で予防できる病気のひとつである。特に短頭種は、暑くなりはじめのこの時期から気をつけるに越したことはない。正しい知識を持って、ペットの適正飼育に努めよう。

