¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Û¸µ¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º£¶¿Í¤Îà½è¶øá¤ò¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¡¡¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¡ÖÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¿·ÃÄÂÎ¡Ö£Í£Á£Ò£É£Ç£Ï£Ì£Ä¡Ê¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¡×Î¨¤¤¤ë¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤«¤é¹çÎ®¤·¤¿£¶¿Í¤Îà½è¶øá¤ò¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Î¿·ÃÄÂÎÀßÎ©²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¥¢¥¯¥ì¥¹¤òÃÄÂÎ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÄÌîÌ¤Íè¡¢¹Ä´õ¡¢À¡ÀîºÚÅ¦¡¢¾¾°æÍý¼Ó¡¢¸åÆ£ÃÒ¹á¡¢£Ã£È£É£Á£Ë£É¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÂàÇ¤¤·¤¿É÷¹á¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÅÅ·âÅÐ¾ì¡£ÀÄÌî¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬ÃÄÂÎ½êÂ°¤È¤·¤Æ¤Ï¸½¾õ¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¢ÎÓ²¼»íÈþ¡¢£Í£É£Ò£Á£É¡¢ºù°æËã°á¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡¢¹â¶¶Æà¼·±Ê¡¢ÀÐÀîÆàÀÄ¤Î£·Áª¼ê¤À¤±¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µ¥¢¥¯¥È¥ì¥¹Àª£¶¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾®ÀîÂåÉ½¤Ï¡Ö¶áÆüÃæ¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Î¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë½êÂ°¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î»²Àï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬·è¤Þ¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡£¶¿Í¤Ï£²£°Æü¤«¤é¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¹çÆ±Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤È¹â¶¶¤«¤é¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÀîÂåÉ½¤Ï¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ë´ðËÜÅª¤Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ÐÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÎý½¬À¸¤â£´¿Í¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¾¤Ë¥¢¥¯¥È¥ì¥¹Àª¤¬Àµ¼°²ÃÆþ¤¹¤ì¤ÐÂç½êÂÓ¤È¤Ê¤ë¡£