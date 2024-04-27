¡Ú¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯½ÂÂÚÍ½Â¬¡Ûº®»¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¡©¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½ÂÂÚ¾ðÊó¡ÚNEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¡¡GW4·î28Æü～4·î30Æü¡Û
Âç·¿Ï¢µÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç½ÂÂÚ¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü⑩～⑳¡ÛÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë½ÂÂÚÍ½Â¬¡¡NEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢
¤ª½Ð³Ý¤±¤ÎºÝ¤Ëº®»¨¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£NEXCO³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡Öº®»¨¤¹¤ëÆü¡¦»þ´ÖÂÓ¤ÎÁ°¸å¤ÎÍøÍÑ¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×4·î28Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®»¨¤¹¤ë¡©¡ÚÅìÆüËÜ¡Û
¡Ú²èÁü⑩¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢28Æü¤ÎNEXCOÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÅìÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢ÅìËÌÆ»
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦µ×´îICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦±©À¸PAÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦±©À¸PAÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¢¢¾ïÈØÆ»
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÇðICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÅÚ±ºËÌICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦Í§ÉôJCTÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÀéÂåÅÄÀÐ²¬ICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÇðICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ËÌ´ØÅìÆ»
¡ÒÀ¾¹Ô¤¡Ó
¡¦Í§ÉôJCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢Åì´ØÅìÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÏÑ´ß»ÔÀîICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢µþÍÕÆ»Ï©
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦³ÄÍICÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦·êÀîICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦²ÖÎØICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢´Ø±ÛÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¹âºäSAÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¢¢Ãæ±ûÆ»
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÆüÌîBSÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÁêÌÏ¸ÐICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¾®¾¾TNÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¹ñÎ©ÉÜÃæICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¢¢²£ÉÍ²£¿Ü²ìÆ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦Ä«ÈæÆàICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ÅìÌ¾
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÅìµþICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦°½À¥SICÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦°½À¥SICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦²¬ºêICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢¿·ÅìÌ¾
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦²¬ºêÅìICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢·÷±ûÆ»
¡Ò³°²ó¤ê¡Ó
¡¦È¬²¦»ÒJCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡ÒÆâ²ó¤ê¡Ó
¡¦È¬²¦»ÒJCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡ÒÆâ²ó¤ê¡Ó
¡¦µíµ×°¤¸«ICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡ÒÆâ²ó¤ê¡Ó
¡¦³¤Ï·Ì¾JCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ËÌÎ¦Æ»
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦Ç½Èþº¬¾åSICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÈþÀîICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó
¡ÒÅì¹Ô¤¡Ó
¡¦¥¢¥¯¥¢TNÉÕ¶á¡¡9¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¥¢¥¯¥¢TNÉÕ¶á¡¡7¥¥í
¡¦³¤¤Û¤¿¤ëPAÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×4·î28Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®»¨¤¹¤ë¡©¡ÚÃæÉô¡Û
¡Ú²èÁü⑪¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢28Æü¤ÎNEXCOÃæÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡ÒÌ¾¸Å²°ÊýÌÌ¡Ó
¡¦²¬ºêICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡ÒÌ¾¸Å²°ÊýÌÌ¡Ó
¡¦²¬ºêÅìICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢°ËÀªÏÑ´ß¼«Æ°¼ÖÆ»
¡ÒÂçºåÊýÌÌ¡Ó
¡¦ÌïÉÙÌÚÁ¾Ì¨ICÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¢¢°ËÀª¼«Æ°¼ÖÆ»
¡ÒÌ¾¸Å²°ÊýÌÌ¡Ó
¡¦µµ»³SICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×4·î28Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®»¨¤¹¤ë¡©¡Ú´ØÀ¾¡Û
¡Ú²èÁü⑫⑬¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢28Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¡¦´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÂçÄÅICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÂçÄÅICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢µþ¼¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦±§¼£¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦±§¼£¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ºå¿À¹âÂ®
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦µþ¶¶¹çÎ®ÉÕ¶á¡¡11¥¥í
¢¢ÂèÆó¿ÀÌÀÆ»Ï©
¡ÒÂçºåÊýÌÌ¡Ó
¡¦°ËÀîÃ«JCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í¡¡¡¡
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×4·î28Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®»¨¤¹¤ë¡©¡Ú¶å½£¡Û
¡Ú²èÁü⑭¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢28Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¡¡¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò·§ËÜÊýÌÌ¡Ó
¡¦¿ÀÅÄ¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦Ä»À´¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óÉÕ¶á¡¡25¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×4·î29Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®»¨¤¹¤ë¡©¡ÚÅìÆüËÜ¡Û
¡Ú²èÁü⑮¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢29Æü¤ÎNEXCOÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÅìÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢ÅìËÌÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦±©À¸PAÉÕ¶á¡¡25¥¥í
¡¦Ï¡ÅÄSAÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¢¢ËÌ´ØÅìÆ»
¡ÒÀ¾¹Ô¤¡Ó
¡¦Í§ÉôJCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢¾ïÈØÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÀéÂåÅÄÀÐ²¬ICÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡¦ÇðICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢Åì´ØÅìÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÏÑ´ß»ÔÀîICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢µþÍÕ¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦³ÄÍICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦·êÀîICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦²ÖÎØICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÅÔÉ×ÎÉÌîTNÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡¦°½À¥SICÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡¦²£ÉÍÀÄÍÕICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦°½À¥SICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó
¡ÒÀ¾¹Ô¤¡Ó
¡¦¥¢¥¯¥¢TNÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡ÒÅì¹Ô¤¡Ó
¡¦¥¢¥¯¥¢TNÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¥¢¥¯¥¢TNÉÕ¶á¡¡7¥¥í
¡¦³¤¤Û¤¿¤ëPAÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¢¢²£ÉÍ²£¿Ü²ìÆ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦Ä«ÈæÆàICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢Ãæ±ûÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¾®Ê©TNÉÕ¶á¡¡30¥¥í
¡¦¹ñÎ©ÉÜÃæICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢¾å¿®±ÛÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦´Å³ÚPAÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢´Ø±ÛÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¹âºäSAÉÕ¶á¡¡25¥¥í
¢¢ËÌÎ¦Æ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÈþÀîICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦Ç½Èþº¬¾åSICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×4·î29Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®»¨¤¹¤ë¡©¡Ú´ØÀ¾¡Û
¡Ú²èÁü⑯¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢29Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¡¡´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÂçÄÅIC¡¡10¥¥í
¢¢µþ¼¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹
¡ÒÂçºåÊýÌÌ¡Ó
¡¦±§¼£¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©
¡ÒÂçºåÊýÌÌ¡Ó
¡¦10¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×4·î29Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®»¨¤¹¤ë¡©¡Ú¶å½£¡Û
¡Ú²èÁü⑰¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢29Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¡¦¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÅìÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦´ð»³PAÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦¹ÀîICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢À¾¶å½£Æ»
¡ÒÄ¹ºêÊýÌÌ¡Ó
¡¦ÉðÍºJCÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×4·î30Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®»¨¤¹¤ë¡©¡ÚÅìÆüËÜ¡Û
¡Ú²èÁü⑱¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢30Æü¤ÎNEXCOÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÅìÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦°½À¥SICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦°½À¥SICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¢¢ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦³¤¤Û¤¿¤ëPAÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢Ãæ±ûÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¾®Ê©TNÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡¦¹â°æ¸Í½Ð¸ýÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÉÜÃæBSÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×4·î30Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®»¨¤¹¤ë¡©¡ÚÃæÉô¡Û
¡Ú²èÁü⑲¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢30Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¡¡ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢°ËÀªÏÑ´ß¼«Æ°¼ÖÆ»
¡ÒÂçºåÊýÌÌ¡Ó
¡¦ÏÑ´ßÄ¹ÅçICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×4·î30Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®»¨¤¹¤ë¡©¡Ú´ØÀ¾¡Û
¡Ú²èÁü⑳¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢30Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¡¦´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢ºå¿À¹âÂ®Æ»Ï©
¡ÒÃÓÅÄÊýÌÌ¡Ó
¡¦°¤ÇÈºÂÉÕ¶á¡¡11¥¥í
¡Ò¿À¸ÍÊýÌÌ¡Ó
¡¦ÂçÉÍ¹çÎ®ÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡ÒÉ±Ï©ÊýÌÌ¡Ó
¡¦µþ¶¶¹çÎ®ÉÕ¶á¡¡11¥¥í