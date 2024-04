歌手早見優(57)が26日までに、自身のインスタグラムを更新。デビュー42周年を報告した。

デビュー42周年を祝う花との記念ショットを公開し「Thank you so much for your warm messages!! Feeling a lot of love from all of you!」とつづり、英語で祝福メッセージに感謝を伝えた。

この投稿に松本明子が「優ちゃん!4 2周年おめでとうございます益々輝いて下さい」とコメント。フォロワーからも「かわいいから、歳は関係ないよねっ!」「ますます輝かれて 私たち世代の星です!」「これからも優さんについていきます!!」などのコメントが寄せられた。