ソシエダvsR・マドリー スタメン発表
[4.26 ラ・リーガ第33節](アノエタ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
DF 25 ハビ・ガラン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ミケル・メリノ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ マレーロ
GK 30 ガイスカ アジェサ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 39 J. Aramburu
MF 12 アルセン・ザハリャン
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
MF 23 ブライス・メンデス
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
FW 21 アンドレ・シウバ
監督
イマノル・アルグアシル
[レアル・マドリー]
先発
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 18 オーレリアン・チュアメニ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 14 ホセル
FW 21 ブラヒム・ディアス
FW 24 アルダ・ギュレル
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 30 Fran González
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 17 ルーカス・バスケス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
監督
カルロ・アンチェロッティ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
DF 25 ハビ・ガラン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ミケル・メリノ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ マレーロ
GK 30 ガイスカ アジェサ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 39 J. Aramburu
MF 12 アルセン・ザハリャン
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
MF 23 ブライス・メンデス
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
FW 21 アンドレ・シウバ
監督
イマノル・アルグアシル
[レアル・マドリー]
先発
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 18 オーレリアン・チュアメニ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 14 ホセル
FW 21 ブラヒム・ディアス
FW 24 アルダ・ギュレル
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 30 Fran González
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 17 ルーカス・バスケス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります