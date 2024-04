【伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT TOKYO】開催期間:4月27日~9月1日開場時間:10時~18時(展覧会入場、ミュージアムショップは17時30分まで)休館日:毎週月曜日(ただし4/29、5/6、7/15、8/12は開館し、翌平日休館)会場:世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1-10-10 世田谷文学館 2階展示室)観覧料: 一般 1,000円65歳以上・大学・高校生 600円 小・中学生 300円 障碍者手帳をお持ちの方 500円

世田谷文学館と朝日新聞社は、イベント「伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT」東京会場を4月27日より開催する。開催期間は9月1日。

本イベントはホラーマンガ家・伊藤潤二氏の初の大型原画展。伊藤潤二氏が手掛けた作品などが展示される。展示は序章~第4章で分けられ、それぞれのテーマに沿った展示が実施される。

また、公式イラスト集や文具・雑貨、アパレル、食器などのグッズ販売も予定している。

(C) ジェイアイ/朝日新聞出版 (C) 伊藤潤二/小学館 (C)伊藤潤二(秋田書店)2014 (C) ジェイアイ/岩崎書店 (C) 伊藤潤二/講談社