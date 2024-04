いよいよ始まるゴールデンウィーク。待ちに待った長期休暇の予定は決まっているだろうか? まだ決まっていない読者にオススメしたいのが仕事シミュレーションゲームだ。「折角の休みにゲームで労働などしたくない」といいたくなる気持ちはわかるが少し待ってほしい。このジャンルのゲームはどれもシンプルながら中毒性が高く、時間を食う、長期休暇にぴったりのゲームなのだ。

本稿では、そんな仕事シミュレーションゲームの中でもオススメのタイトルをいくつかピックアップして紹介する。どのタイトルも現実の仕事に戻りたくなくなる「沼ゲー」なので、この機会に是非嵌ってほしい。

「PowerWash Simulator」

プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC

パブリッシャー:スクウェア・エニックス

開発元:FuturLab

価格:2,970円

無心で作業するのが好きな人にオススメしたいのが「PowerWash Simulator」だ。本作は高圧洗浄機を用いて、車や公園、家など様々なステージの汚れを落とすことが目的のシンプルなゲーム。あらゆる汚れを落とすだけのゲームではあるが、それ故に中毒性の高いタイトルとなっている。

【パワーウォッシュ シミュレーター ローンチトレーラー】

単純作業が続く本作だが、洗浄力が高く頑固な汚れも落としやすいノズルと、広範囲を洗えるノズルのどちらを使うかや、洗浄する場所の状況に応じて梯子などのツールを使い分けるなど、効率的な清掃のしかたを模索しながらプレイすると時間を忘れて楽しめる。また、落ち辛い汚れを落としたり、広いステージをくまなく洗浄するのには時間がかかるものの、やり遂げた時の爽快感はひとしおだ。

マルチプレイで友人とワイワイ掃除を楽しむことも可能で、洗浄機を使って壁画に絵を描くような遊び方もできる。洗浄機やグローブの見た目を変更するカスタマイズ要素も存在するので、お気に入り装備を友人に自慢するのもいいだろう。

DLCをインストールすれば、他作品の世界を掃除することも可能。「ファイナルファンタジーVII」や「トゥームレイダー」のDLCは無料で配信されているので是非インストールしてプレイしてほしい。もちろん、DLCを導入せずとも十分なボリュームがあり、中毒性も高いタイトルなので部屋の掃除を忘れて楽しむことができるはずだ。

□「PowerWash Simulator」のページ

□Steam「PowerWash Simulator」のページ

「Farming Simulator 22」

プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC

パブリッシャー:Giants Software/バンダイナムコエンターテインメント

開発元:Giants Software

価格:5,980円 / 3,360円(Steam版)

リアルな農業体験をしたいなら「Farming Simulator 22」がオススメだ。本作は15年の歴史を持つ「Farming Simulator」シリーズのタイトルで、実際の農機や重機等を用いて自由に農地経営を楽しむことができる。

【『ファーミングシミュレーター 22』 ゲームプレイトレーラー】

本作では、海外の広大な農地を耕し、種をまき、収穫していくという農業の流れをロングスパンで体験することができる他、林業や畜産といったその他の一次産業や、収穫した物を納品したり、加工し販売することで収益を得ることができる。また、稼いだ資金を用いて施設を建設したり、新しい機具を購入することで、できることを増やしていける。

本作は効率を重視した農園経営を目指したり、とにかく新しいものを試したり、自動で作業を行ってくれるヘルパーを雇って働く姿を眺めたりといった風に、様々な遊び方で楽しむことが可能となっている。また、季節の移り変わりの存在や、100以上の実在する農機メーカーから、400以上が登場する農機具など豊富なコンテンツもプレイの幅を広げてくれる。さらに、オンラインマルチプレイを用いれば、友人と一緒に農場を運営することもできる。こんな風に遊び方が豊富なタイトルなので、自分なりの楽しみ方をみつけ、それに没頭するといいだろう。

基本的に進行が手探りのため、農業の難しさを感じることも少なくないが、プレイを通じて新たな知識を得ることができるのも本作の魅力だ。普段食卓に並んでいる作物がどのように作られているか、ゲームを通じて学んでみるなんてことも可能だ。

□「Farming Simulator 22」のページ

□Steam「Farming Simulator 22」のページ

「Supermarket Simulator」

プラットフォーム:PC

パブリッシャー:Nokta Games

開発元:Nokta Games

価格:1,500円

「Supermarket Simulator」はスーパーマーケット経営をテーマにした一人称視点のシミュレーションゲーム。今年2月にアーリーアクセスが開始され、ストリーマーにも人気のタイトルとなっている。

本作ではスーパーの店舗デザインや棚の配置から商品の発注に加え、倉庫からの品出しやレジ打ちといった全ての業務を行なうこととなる。スーパーの経営では、品切れ・売れ残りのないように適切な量を発注したり、最適な商品のレイアウトを考えたりといったことから素早いレジ打ちまで、様々なスキルが求められる。

【Market Simulator First Trailer】

特徴的なのは毎日変動する市場価格の存在だ。商品の市場価格が安いタイミングで大量に仕入れることができれば利益を出しやすい。また、陳列する商品の価格も市場価格を見ながら決めることとなる。価格を高くして大きな利益を狙うのか、手ごろな価格にして薄利多売の路線を取るのかはプレーヤー次第となっている。

日々の業務で貯まった資金は、新たな商品を扱えるようになる「ライセンス」の購入や、棚や冷蔵庫といった設備への投資に用いることができる他、店舗をより広くしたり、アルバイトを雇って業務を効率化することも可能。幅広い商品を取り揃え、様々な設備が揃ってくれば大規模なマーケットも夢ではないだろう。

なお、本作はアーリーアクセスなため、今後様々なコンテンツが追加されていく予定だ。配信当初は「マフィアから資金を借りて起業したため返済の必要がある」という設定が存在していたので、今後のアップデートでマフィアが登場することを期待している。

アーリーアクセスとはいえ、作業好きには十分楽しめる作品なので、正式リリース前にプレイしてみるといいだろう。

□Steam「Supermarket Simulator」のページ

「Euro Truck Simulator 2」

プラットフォーム:PC

パブリッシャー:SCS Software

開発元:SCS Software

価格:2,780円

運転が好きだが、ゴールデンウィークの渋滞は嫌だ、という読者は「Euro Truck Simulator 2」でトラックの運転手として活躍してみてはいかがだろうか。本作はヨーロッパの各地を舞台にトラックを運転し、目的地まで荷物を運ぶのが目的のタイトルだ。

実在するトラックに乗り込み、ヨーロッパののどかな風景が広がる田舎や、都会の街並みなど、様々な景色を眺めながら目的地までの運転を楽しめる。運転中はヨーロッパで流れているラジオが聞ける他、お気に入りの音楽を取り込むことができるので、BGMと風景をセットで味わうことが可能だ。

【Euro Truck Simulator 2 Promo Trailer】

登場するトラックは実在するもので、道路網もリアルに描写されている。また、法定速度や信号などの交通ルールを守ったり、燃料の補給が必要だったり、睡魔に負けないように休憩をしなければいけないなどといった風に、レースゲームなど他の車を題材にしたゲームであまり見ない現実的な表現も本作の特徴。こうした要素は、仕事シムとしてのリアリティだけでなく、本作特有のゆったりとした雰囲気にも寄与している。

荷物を運ぶことで得られた報酬は、トラックやカスタムパーツの購入、ガレージの拡張などに使用できる。カスタムパーツはライトやクラクション、マフラーなど幅広く存在し、自分好みのトラックを作ることが可能だ。

また、運送会社の経営者として従業員を雇うことも可能。自分は運転せず、運転手に適格に指示を出すことで荷物を捌いていく経営シムとしても楽しめる。

なお、本シリーズには舞台をアメリカにし、アメリカのトラックが登場する「American Truck Simulator」も存在する。広大なアメリカの大地を走りたいという人は、こちらを購入するといいだろう。

□「Euro Truck Simulator 2」のページ

@@link|https://store.steampowered.com/app/227300/Euro_Truck_Simulator_2/?l=japanese

|□Steam「Euro Truck Simulator 2」のページ|n|@@

「ゲーム発展国++」

プラットフォーム:PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/iOS/PC

パブリッシャー:カイロソフト

開発元:カイロソフト

価格:1,500円

「ゲーム発展国++」は経営シムの老舗カイロソフトの代表的なタイトル。プレーヤーはゲーム会社の経営者として、ミリオンヒットを飛ばすようなヒット作を生み出す大手メーカーを目指すこととなる。レトロ調のドット絵とサクサク遊べる手軽さが魅力のタイトルだ。

【【Nintendo Switch】ゲーム発展国++ 公式トレーラー】

本作ではまず、社員を雇用し、サウンド制作やキャラデザインなどの受注開発をこなして資金を集めることから始まり、資金が溜まったらゲーム制作に乗り出せる。ゲーム開発ではハード、ゲームのジャンル、内容、制作の方針を決めればあとは社員が自動的に行ってくれるので、プレーヤーは彼らの働きを見守っているだけだ。ヒット作を生み出すには人気のジャンルや、それに組み合わせる内容等が重要となる他、有望なスタッフの雇用と社員教育が必要となる。

また、時代が進むと(どこか見覚えのある)新ハードが登場。ライセンス料を支払うことでそのハードでの開発が可能になる。逆に言えば、資金繰りが苦しく、ライセンス料を払えないと会社が傾いてしまうので注意が必要だ。尚、開発力と潤沢な資金があれば自社ハードを開発することも可能だ。

自由にゲームを作れる本作は、シンプルなシステムと操作性も相まって中毒性が高く、ついついプレイをし続けてしまうタイトルとなっている。

カイロソフトは他にも、テレビ局を経営する「TVスタジオ物語」や、町シム「創造タウンズ島」など、数多くのタイトルをリリースしている。どれも本作と同様、シンプルイズベストな作品となっているので、好きな題材のタイトルをプレイしてみるといいだろう。

□「ゲーム発展国++」のページ

□Steam「ゲーム発展国++」のページ

他にも多くの仕事シムが存在

ここでは紹介しきれなかったが、仕事シミュレーションゲームは他にも、PCメンテナンス業者シミュレーションの「PC Building Simulator」、警察官になれる「Police Simulator: Patrol Officers」、陶芸家シミュレーション「陶芸マスター」、動物園経営シム「Planet Zoo」、ITベンチャー企業経営シム「Startup Company」など多くのタイトルがリリースされている。中には違法薬物のバイヤーとなる「Drug Dealer Simulator」など、アングラな仕事シミュレーションも存在するので、検索してみるだけでも楽しめるはずだ。

「PC Building Simulator」

「Police Simulator: Patrol Officers」

「陶芸マスター」

「Planet Zoo」

「Startup Company」

「Drug Dealer Simulator」

POWERWASH SIMULATOR (C) 2021, 2022, 2023 FuturLab Limited. All Rights Reserved. Published by Square Enix Limited (console versions in select territories in Asia published by Square Enix Co. Ltd). Developed by FuturLab Limited. FUTURLAB and the POWERWASH SIMULATOR logo are registered trademarks or trademarks of FuturLab Limited. SQUARE ENIX, the SQUARE ENIX logo, SQUARE ENIX COLLECTIVE, and the SQUARE ENIX COLLECTIVE logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. CRYSTAL DYNAMICS, CRYSTAL NORTHWEST, CRYSTAL SOUTHWEST, TOMB RAIDER, LARA CROFT, and LEGACY OF KAIN are registered trademarks or trademarks of the Crystal Dynamics group of companies. FINAL FANTASY VII 🄫 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI. FINAL FANTASY and MIDGAR are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.



(C) 2021 GIANTS Software GmbH. Published and developed by GIANTS Software. Farming Simulator, GIANTS Software and its logos are trademarks or registered trademarks of GIANTS Software. All rights reserved. All manufacturers, agricultural machinery, agricultural equipment, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. The agricultural machines and equipment in this game may be different from the actual machines in shapes, colours and performance. All other names, trademarks and logos are property of their respective owners.



(C) 2012 SCS Software. All brand names, trademarks, registered marks, logos, and symbols on vehicles in the game are property of their rightful owners. Used with kind permission.



The MAN(R) trademarks and designs are registered rights of MAN Truck & Bus AG and are used under license to SCS Software s.r.o.

"Mercedes-Benz" and "Three pointed star in a ring" are trademarks of Daimler AG and used under license by SCS Software s.r.o.

The RENAULT trademarks and designs are registered rights of or licensed to the AB Volvo Group and are used pursuant to a license.

The VOLVO trademarks (word and device), other related trademarks, if applicable, and the Volvo designs are licensed by the AB Volvo Group.



Copyright 1996-2024 Kairosoft