【EVO Japan 2024 presented by Rohto】日程:4月27日~4月29日 開催会場:東京都江東区「有明GYM-EX」

EVO Japan 2024 実行委員会は、対戦格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2024 presented by Rohto(以下、EVO Japan 2024)」を、東京都江東区にある「有明GYM-EX」にて、本日4月27日から4月29日まで開催する。

「EVO」は、1995年にアメリカで始まった対戦型格闘ゲームのeスポーツ大会。2018年にはアメリカ国外で初となる「EVO」が「EVO Japan」として日本で開催された。「EVO Japan 2024」の出場エントリー数は、延べ8,966人(4月13日時点)にのぼり、2020年以来、3年ぶりの開催となった2023年の「EVO Japan 2023」を上回り、過去最高のエントリー数を記録している。エントリーに必要なプレーヤーチケットは有料。なお、プレーヤーチケットおよび入場チケットの販売はすでに終了している。

「EVO Japan 2024」のメインタイトルは、「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」、「GUILTY GEAR -STRIVE-」、「THE KING OF FIGHTERS XV」、「ストリートファイターIII 3rd STRIKE -Fight for the Future-」、「ストリートファイター6」、「TEKKEN 8(鉄拳8)」、「UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes」の7タイトル。大会の模様はYouTubeおよびTwitchにて配信される。

本大会のテーマソングは、ラッパーのR-指定さんらを輩出してきた関西のHIP-HOPグループ、梅田サイファーの楽曲「CONTINUE」。Day3となる4月29日には、梅田サイファーのメンバーであるKOPERUさん、pekoさん、KBDさん、KennyDoesさん、トラックメイカーのCosaquさんの5名がオープニングパフォーマンスを披露。その模様も配信で視聴できる。

【CONTINUE / UMEDA CYPHER - EVO Japan 2024 Theme Song (Short ver.)】

梅田サイファー

【観戦配信プラットフォーム】

□「EVO Japan 2024 presented by ROHTO」YouTubeのページ

□Twitch「EVOJapan01」のページ

□Twitch「EVOJapan02」のページ

□Twitch「EVOJapan03」のページ

□Twitch「EVOJapan04」のページ

【EVO Japan 2024 presented by ROHTO】

会期:4月27日~4月29日

会場:東京都江東区「有明 GYM-EX(ジメックス)」

主催:EVO Japan 2024 実行委員会

