【風来のシレン展】開催期間:4月27日~5月12日開催時間:12時~20時※5月7日~5月10日は16時~20時開催場所:コトブキヤ秋葉原館 5F イベントスペース(東京都千代区外神田1丁目88 岡嶋ビル)

スパイク・チュンソフトは、イベント「風来のシレン展」を「コトブキヤ秋葉原館 5F イベントスペース」にて4月27日より開催する。開催期間は5月12日まで。

本イベントは「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」の発売を記念したイベント展示。

「風来のシレン」シリーズ歴代のキャラクターデザインを担当する長谷川薫氏の新規描き下しイラストを使用したグッズなどが販売。描き下ろしイラストを使用したTシャツにトートバッグ、豆皿、インパクト抜群の店主Tシャツが登場。

その他にもギタンの巾着や大型地雷のクッション、カレーにお米と升のセットなどバラエティ豊かなアイテムもラインナップ。アクリルフィギュアはキャラクターとモンスターが登場。

さらに、1会計2,000円(税込)購入毎に「千社札ステッカー」全4種がランダムで1枚もらえる。なお、種類は選べず、特典はなくなり次第終了となる。

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.