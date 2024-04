【レポート】マカロニえんぴつ・はっとりが対談集発売記念トークショーを開催！「自分にとって抱きしめたい本になりました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

マカロニえんぴつのはっとりが、対談連載をまとめた書籍『マカロニえんぴつ はっとり 対談集 会いに行く支度する。』(東京ニュース通信社)の発売記念オンライントークショーを4月25日に東京・タワーレコード渋谷店B1 CUTUP STUDIOにて開催。オンライン配信に加えて、会場に招待された100名の観客を前に対談の際のエピソードなどを語った。

『~会いに行く支度する。』は、音楽誌『MG』で2020年9月から2023年7月まで連載された対談企画をまとめた1冊。メジャーデビューを発表した直後のめまぐるしいなかで始まり、約3年間続いた対談連載についてはっとりは「この対談をきっかけにその後も仲良くしてもらっている方もいるし、対バン企画でマイヘア(My Hair is Bad)に出てもらえたり…といったことにもつながって、いい経験になったなと思います」と振り返った。

対談では“聞き役”のほうが性に合っていたそうで、「ジャルジャルさんのときは“ファン”の部分が出すぎてしまって、『(YouTubeのコントを)何本撮りしてるんですか?』とか、普通に気になることを聞いちゃいました(笑)」と明かした。

また、特に緊張した対談相手は? という質問には、「(レーベルの後輩バンド・ヤユヨのボーカル&ギターの)リコちゃん以外は皆さん緊張したんですが…(笑)」と前置きしつつ、「リリー(・フランキー)さんは緊張しました。ただ、緊張もしたけど、本当に自分が行き詰まったり、どうしようもなく悩んだときにリリーさんだったら糸口を教えてくれるかも、と思うような存在で。ああいう大人になりたいです」と、リリー・フランキーへのリスペクトを口にした。

続いて、気に入っている写真についてのトークでは、チョコレートプラネットのふたりに挟まれて満面の笑みを浮かべているカットを撮影した際の裏話や、照れてしまったという吉岡里帆との撮影時のエピソードを披露。

さらに、藤川球児との対談について振り返った際には、話の流れで出てきたバンドの10周年記念本『マカロニえんぴつ 10th ANNIVERSARY BOOK -マカロニくろにくる-』を手にして「こんな本が出てるんですか!?」とわざとらしく宣伝し、観客の笑いを誘っていた。

イベント終盤では、この本のためにはっとりが描き下ろした対談ゲストたちの似顔絵の制作秘話も。本書だけのスペシャル対談のゲスト・カミナリについては、「まなぶさんは特徴があって描きやすかったんですけど、たくみさんは難しかった。“っぽく”はなるんですけど、一目瞭然でたくみさんとわかるところまでいきたくて。笑ったときにできるシワとか、歯のサイズ感とか…すごく苦労しましたね。何十回と描き直しました」とコメント。

また、「(新しい学校の)リーダーズは、デザイン性がいちばん高いかもしれない。いい絵が描けたので、グッズとして売り込みたいぐらいです(笑)」など、それぞれの似顔絵への思い入れを語った。

読者からの質問コーナーでは、会場の観客からの「もしまた対談する機会があったら、どんな方と対談したいですか?」という質問に対して「架空のキャラクターでもいいですか? 『スター・ウォーズ』に出てくるマスターヨーダと話がしたい。真理を教えてくれるので、短い言葉でハッとするような教えをヨーダから受けたいです」と回答。

また、事前にXで寄せられた「はっとりさんが救われた歌詞は?」という質問に対しては「自分の言葉に救われるっていうことはないと思っていたんですけど、最近昔の曲をライブでやることが増えたので、昔書いた言葉にハッとさせられることがあって…」と、『はしりがき』の“交わし合った約束も 守れないと知ってしまって”という歌詞を歌いながら涙が出そうになった際の心境を明かた。

最後にはっとりは、「会うべきタイミングで会った人たちに、もらうべきタイミングで大事な言葉をもらっているのがこの本だと思います。自分のつくる言葉や、言う言葉、人間性にすごくいい影響を与えてくれている方たちの、いい言葉が詰まっている。自分が会いたい人に会っているので、自分にとって抱きしめたい本になりました。僕を知ってもらうという意味でも読んでもらえるとうれしいです」と、18組のゲストたちと対談した本書へ思いを語って締めくくり、トークショーは大盛況で終了した。

イベント後にはっとりは「時間があっという間に過ぎてしまって、楽しかったです。いろいろな質問に答えながら、自分でもこれがどういう本なのかを改めてちゃんと考えることができました。ある意味、僕のことを説明してくれるような本なのかなと腑に落ちたので、いろんな人に読んでもらって、自分のことを知ってもらいたいなと思います」とコメントし、ファンの皆さんと過ごした時間を楽しんでいた様子だった。

なお、トークショーの模様はアーカイブ配信されており、5月10日12時までにタワーレコード オンラインにて『マカロニえんぴつ はっとり 対談集 会いに行く支度する。』を購入すれば、5月12日23時59分まで何度でも視聴が可能。

