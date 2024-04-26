Homecomings、東名阪クアトロツアー開催決定
Homecomingsが本日恵比寿リキッドルームにて開催された自主企画ライブにおいて、7月に東京・名古屋・大阪のクアトロを回るツアー＜many shapes, many echoes＞を開催することを発表した。
日程と会場は7月6日愛知・名古屋 CLUB QUATTRO、7月7日大阪・梅田 CLUB QUATTRO、7月13日東京・渋谷CLUB QUATTRO。
名古屋公演にはLaura day romance、大阪公演には揺らぎ、BROTHER SUN SISTER MOON、東京公演にはkurayamisaka、downtの出演も決定している。
＜many shapes, many echoes＞
愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：Laura day romance
問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6035
2024年7月7日(日)
大阪・梅田 CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：揺らぎ、BROTHER SUN SISTER MOON
問い合わせ：SMASH WEST 06-6535-5569
2024年7月13日(土)
東京・渋谷 CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：kurayamisaka、downt
問い合わせ：HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077
・TICKET
前売(STANDING )：一般 5,000円 / 学割 3,500円
※別途入場時1ドリンク
※4歳以上チケット必要
※学割チケット：入場時に学生証提示必須
Homecomingsオフィシャル先行予約（抽選）
https://w.pia.jp/t/homecomings-quattro24/
受付期間：4/26(金)22:00〜5/12(日)23:59
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