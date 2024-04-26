¡Ú¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Û¥á¥«£Ä¤¬¥º¥´¥Ã¥¯¤ÎÆæ¤Ë²óÅú¡ª´ÑµÒ¤âÇ¼ÆÀ¡ª
±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¡¼¥¯¾å±Ç²ñ¤ÎÂè3ÃÆ¤¬¡¢4·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Ê¡ÅÄ¸ÊÄÅ±û´ÆÆÄ¤éÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ4¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤Î¢ÏÃ¤Î¿ô¡¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¬¥ó¥À¥àSEED¡×¥·¥ê¡¼¥º20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ353´Û¤Ç¾å±Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ø³«87Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷266Ëü4566¿Í¡¢¶½¼ý44²¯7437Ëü5380±ßÄ¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢1982Ç¯¸ø³«¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à· ¤á¤°¤ê¤¢¤¤±§ÃèÊÔ¡Ù¡Ê23²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿ô¤¢¤ë¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇNo.£±¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ò¹¹¿·¤·¤¿Îò»ËÅªºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿²ñ¾ì¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡ÅÄ¸ÊÄÅ±û´ÆÆÄ¡¢¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î½ÅÅÄÃÒ¡¢CG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Îº´Æ£¸÷Íµ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤ÎÀ©ºîÃ´Åö¤Ç¤¢¤ëÃÓÃ«¹À¿Ã¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ4¿Í¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ä½ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬·ö¡¹ëà¡¹¤Î°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤Ã¤¿¥é¥Ã¥·¥å¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
³«±é¤Î°§»¢¤ÇÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à»Ë¾åµÏ¿Åª¤Ê´ÑµÒÆ°°÷¤ä¶½¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£Æü¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ì¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¢¤È°ìÂ©¡Ä¡Ä²¿Æü¤Ë½ª¤ï¤ë¤«»äÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈµÒÀÊ¤òËä¤á¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°ì½ï¤Ë¡ØSEED¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òºî¤Ã¤¿¸½¾ì°ìÈÖ¤Î¸Å³ô¤È¤¤¤¦ÃÓÃ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃÓÃ«¤µ¤ó¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¤È¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¿··¿¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é½Ð¤¹¤Ä¤â¤êÌµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶Ã¤¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¤¤¤¤Ê¤êÈäÏª¡£¥¤¥¶¡¼¥¯¤È¥Ç¥£¥¢¥Ã¥«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿±¢¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÆóÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¡£¤³¤Î¤È¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±ßÈ×ÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤È¡Ø¥É¥é¥°¥Ê¡¼¡Ù¤Î¥«¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤òÃ´Åö¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡¹ÃÀïµ¥É¥é¥°¥Ê¡¼¡Ù¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊª»ñ¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤ÇµÞ¤Ê¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Æ¤ëÀïÎÏÁ´Éô½Ð¤·¤¿ºÇ¸å¤ÎÂçÊª¥á¥«¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤òÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤Ë±è¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º´Æ£¤â¤½¤¦¤·¤¿´ÆÆÄ¤Î°Õ¿Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤êµâ¤ß¼è¤ê¡ÖÂè1Ëë¤Î¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ó¡¼¥à¤ÎCG¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼å¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î°ã¤¤²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÂè1Ëë¤ÎÌëÀï¥·¡¼¥ó¤¬ÆÃ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½ÅÅÄ¤â´ÆÆÄ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¸«±Ç¤¨¤è¤¯¡ØSEED¡Ù¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÃÏÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¬SEED¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÉÕ¤±¤¿¤éNG¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î°ÆÇÛ¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ÈÅö»þ¤Îºî¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï°ìÈÌÊ¼¤ÎÁà½Ä¤¹¤ë¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Î½â¤Î¹½¤¨Êý¤Ë¤â½ÅÅÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²¼¤ÃÃ¼¤Ï½â¤Î¹½¤¨¤í¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¤é¤½¤Î¹¶·âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ä¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¾Ò²ð¡£
½ÅÅÄ¤ÏTV¥·¥ê¡¼¥º¤Îº¢¤«¤é¼çÌòµ¡¤Ç¤â¤Ê¤¤µ¡ÂÎ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¥í¥Ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯½â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éº£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ý¡¼¥º¤ä¤ª¼Çµï¤Ë³è¤«¤¹¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤À¤ÈÀ©ºî»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¬¥ó¥À¥àSEED¡×¥·¥ê¡¼¥º20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë´°Á´¿·ºî·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ353´Û¤Ç¾å±Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ø³«87Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷266Ëü4566¿Í¡¢¶½¼ý44²¯7437Ëü5380±ßÄ¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢1982Ç¯¸ø³«¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à· ¤á¤°¤ê¤¢¤¤±§ÃèÊÔ¡Ù¡Ê23²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿ô¤¢¤ë¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇNo.£±¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ò¹¹¿·¤·¤¿Îò»ËÅªºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³«±é¤Î°§»¢¤ÇÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à»Ë¾åµÏ¿Åª¤Ê´ÑµÒÆ°°÷¤ä¶½¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£Æü¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ì¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¢¤È°ìÂ©¡Ä¡Ä²¿Æü¤Ë½ª¤ï¤ë¤«»äÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈµÒÀÊ¤òËä¤á¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°ì½ï¤Ë¡ØSEED¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òºî¤Ã¤¿¸½¾ì°ìÈÖ¤Î¸Å³ô¤È¤¤¤¦ÃÓÃ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃÓÃ«¤µ¤ó¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¤È¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¿··¿¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é½Ð¤¹¤Ä¤â¤êÌµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶Ã¤¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¤¤¤¤Ê¤êÈäÏª¡£¥¤¥¶¡¼¥¯¤È¥Ç¥£¥¢¥Ã¥«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿±¢¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÆóÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¡£¤³¤Î¤È¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±ßÈ×ÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤È¡Ø¥É¥é¥°¥Ê¡¼¡Ù¤Î¥«¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤òÃ´Åö¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡¹ÃÀïµ¥É¥é¥°¥Ê¡¼¡Ù¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊª»ñ¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤ÇµÞ¤Ê¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Æ¤ëÀïÎÏÁ´Éô½Ð¤·¤¿ºÇ¸å¤ÎÂçÊª¥á¥«¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤òÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤Ë±è¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º´Æ£¤â¤½¤¦¤·¤¿´ÆÆÄ¤Î°Õ¿Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤êµâ¤ß¼è¤ê¡ÖÂè1Ëë¤Î¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ó¡¼¥à¤ÎCG¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼å¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î°ã¤¤²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÂè1Ëë¤ÎÌëÀï¥·¡¼¥ó¤¬ÆÃ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½ÅÅÄ¤â´ÆÆÄ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¸«±Ç¤¨¤è¤¯¡ØSEED¡Ù¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÃÏÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¬SEED¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÉÕ¤±¤¿¤éNG¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î°ÆÇÛ¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ÈÅö»þ¤Îºî¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï°ìÈÌÊ¼¤ÎÁà½Ä¤¹¤ë¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Î½â¤Î¹½¤¨Êý¤Ë¤â½ÅÅÄ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²¼¤ÃÃ¼¤Ï½â¤Î¹½¤¨¤í¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¤é¤½¤Î¹¶·âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ä¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¾Ò²ð¡£
½ÅÅÄ¤ÏTV¥·¥ê¡¼¥º¤Îº¢¤«¤é¼çÌòµ¡¤Ç¤â¤Ê¤¤µ¡ÂÎ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¥í¥Ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯½â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éº£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ý¡¼¥º¤ä¤ª¼Çµï¤Ë³è¤«¤¹¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤À¤ÈÀ©ºî»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£