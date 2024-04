【ROSIER by Her lip to】ルミネ新宿にてポップアップショップをオープン♪

ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」は、ポップアップショップをルミネ新宿 ルミネ2にて2024年5月9日(木)から2024年5月15日(水)までの期間限定で開催いたします。ブランドを象徴するEveryday Essential BraとShortsの新色を先行発売する他、限定のセットアイテムやノベルティを用意しています。

ポップアップショップを開催

ROSIER by Her lip toのポップアップショップでは、ブランドを象徴するランジェリー「Everyday Essential Bra」「Everyday Essential Shorts」「Everyday Essential Thong」「Everyday Magical Lacy Thong」から、新色のフレンチモーヴを先行発売いたします。

フランス語で葵の花を意味するモーヴ。その軽やかで上品なカラーで、クリアな美肌を演出し、女性らしさを際立てます。他にも、オンラインでは完売している「Everyday Essential Strapless Bra」や「Exclusive Collection」の一部アイテムを発売。ショーツ以外のアイテムを実際にフィッティングでき、希望の方にはバストサイズの採寸もおこないます。​

ぜひ一度、ROSIER by Her lip toのポップアップショップに足を運んでみてください。

【ROSIER by Her lip to】新色をご紹介

Everyday Essential Bra/Everyday Essential ShortsEveryday Essential Thong/Everyday Magical Lacy Thong

価格:Bra 4,800円(税込)/Shorts 2,600円(税込)

Thong 2,400円(税込)/MagicalLacy Thong 3,200円(税込)



Everyday Essential Bra サイズ:B70/B75/C65/C70C75/D65/D70/D75/E65/E70/E75/F65/F70(カラー:french mauve)

Everyday Essential Shorts サイズ:S/M/L(カラー:french mauve)

Everyday Essential Thong サイズ:S/M(カラー:french mauve)

Everyday Magical Lacy Thong サイズ:S/M(カラー:french mauve)

ポップアップショップのノベルティ

税込15,000円以上購入した方。

ROSIERのアイテムを1点以上購入した方。

ポップアップショップの限定セット

ROSIER Pouch Set

価格:11,000円(税込)

「Everyday Essential Bra」と「Everyday Essential Bra」とポーチがセットになった『ROSIER Pouch Set』が再登場。ポーチは、巾着の形をしたランジェリーポーチと、スクエアの形をしたクリアポーチの2種類からえらべます。

さらに、「Everyday Essential Night Bra」と「Everyday Magical Lacy Shorts」と「ROSIER Monogram Pouch」がセットになった『ROSIER Monogram Pouch Set』も用意しています。

カラー:nude rose/black/pearl blue/mocha/french mauve

※ポーチのカラーは1色

ポップアップショップで発売するアイテム

Everyday Essential Bra

カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha

Everyday Essential Shorts

カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha

Everyday Essential Thong

カラー:french mauve/nude rose/black/pearl blue/mocha

Everyday Essential Strapless Bra

カラー:nude rose/french mauve/black

Everyday Magical Lacy Shorts

カラー:nude rose/french mauve/black

Everyday Magical Lacy Thong

カラー:nude rose/french mauve/black

ROSIER Bra Camisole

カラー:petale/rose/black

Everyday Magical Lacy Shorts Trio

カラー(セット):black/nude rose/french mauve

ROSIER Lingerie Bag

他にも、さまざまなアイテムを展開いたします。

