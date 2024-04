「翠嵐(すいらん) ラグジュアリーコレクションホテル 京都」と「紫翠(しすい) ラグジュアリーコレクションホテル 奈良」にて、宿泊プラン「Discover Japan’s Ancient Capitals 〜古都への誘い 京都&奈良〜」を販売。

古より多くの貴人たちに愛された風光明媚な京都・嵐山と、日本最初の都として1300年の歴史を誇る奈良、それぞれの特等席に佇むホテルに滞在し、旅先での魅力を体感する4泊5日の宿泊プランです☆

翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都/紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良「Discover Japan’s Ancient Capitals 〜古都への誘い 京都&奈良〜」

宿泊期間:2024年4月25日(木)〜2025年3月31日(月)

料金:1室2名利用時 1名 259,831円(税・サ込)〜 ※京都市宿泊税・入湯税別

※料金は利用日により変わります。詳しくはホテルまで問合せ下さい

プラン内容:温泉風呂付客室での滞在

前泊:翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都

後泊:紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良の各2泊

翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都・JR京都駅からタクシーまたは、近隣嵐山駅から人力車での送迎(片道)・レストラン「京 翠嵐」にて朝食・「嵐山ディライト」(シャンパンフリーフローサービス)紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良・翠嵐―紫翠間の片道送迎サービス・レストラン「翠葉」にて朝食・「ガーデンディライト」(シャンパンフリーフローサービス)

京都・嵐山と奈良に立地するホテルに連続して滞在することで、古都が擁する美しい自然や歴史、伝統を余すことなく体感してほしいという2ホテルの想いから生まれた「Discover Japan’s Ancient Capitals 〜古都への誘い 京都&奈良〜」

「翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都」客室一例

それぞれの古都の伝統美を感じることのできる客室では、両ホテルの泉質の異なる2種類の天然温泉を楽しむことができます。

さらに夕刻時にはシャンパンをお供に古都の風景を愛でるひと時を味わえるなど、格別な体験が提供されるプランです。

「紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良」客室一例

また、プランには地元食材をふんだんに使用した朝食や、シームレスな旅行を叶える翠嵐・紫翠間の送迎サービスつき。

さらに、それぞれのホテルの歴史を体感する館内ツアーなどのアクティビティも用意され、各ホテル2泊ずつの贅を尽くした時を過ごすことができます。

「Discover Japan’s Ancient Capitals 〜古都への誘い 京都&奈良〜」スケジュール例

京都・嵐山と、奈良それぞれの特等席に佇むホテルに滞在し、旅先での魅力を体感できる4泊5日の宿泊プラン。

「Discover Japan’s Ancient Capitals 〜古都への誘い 京都&奈良〜」にて堪能できるスケジュールの一例を紹介していきます。

【1日目】京都・嵐山

翠嵐 客室温泉露天風呂イメージ

15:00 京福電鉄「嵐山」駅から人力車に乗り「翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都」に到着。17:00 保津川沿いのカフェ「茶寮 八翠」にて開催される「嵐山ディライト」へ参加。築100年を超える歴史的建造物 「八賞軒」の伝統を現代に継承した空間で、シャンパンをお供に、四季折々に美しい姿を見せる嵐山と翡翠色の保津川の美しい風景を愛でるひと時は格別です。18:00 レストラン「京 翠嵐」にて、会席料理の技法にフランス料理の技法と美意識を融合させたイノベーティブなディナーコースを堪能。客室の温泉露天風呂にて「嵐山温泉」を楽しむことができます。

【2日目】京都・嵐山

Destination Discovery「写漢詩」イメージ

7:30 コンシェルジュが案内するアクティビティ「Destination Discovery」に参加。「茶寮 八翠」に残された明治期の漢詩「八賞軒詩」を書き写す「写漢詩」 を体験できます。朝の澄んだ空気の中、眼前に広がる景色を眺めながら、明治期の詩人が表現した情景に思いを馳せる時間が心を落ち着かせます。8:00 レストラン「京 翠嵐」にて、朝日に包まれた日本庭園と共にシェフのこだわりが詰まった朝食を堪能し、すっきりとした気持ちで周辺観光へ出かけることができます。15:30 「茶寮 八翠」にて「和のアフタヌーンティー」を味わうことができます。嵐山の景色を望みながら和菓子やセイボリーを楽しむ、至福のひと時です。17:00 「嵐山ディライト」へ参加。18:00 鉄板焼「観山」にてシェフのおまかせコースを堪能。

【3日目】京都・嵐山〜奈良

翠嵐 朝食イメージ

7:00 朝の澄んだ空気の中、嵯峨野の竹林散策へ。8:00 朝食10:00 館内「アートツアー」へ。1899年に神戸川崎財閥創始者・川崎正蔵の別荘として建てられた歴史的建造物や、貴重なアート作品などをホテルスタッフが紹介してくれます。12:00 チェックアウト。送迎サービスで次の目的地、奈良へ向かいます。14:00 「紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良」へチェックイン。

「ガーデンディライト」イメージ

17:00 江戸時代末期建造の寺院を活用した茶寮「世世」にて「ガーデンディライト」が開催され、シャンパンと共に、古より受け継がれた自然美を愛でる時間を過ごせます。18:00 レストラン「翠葉」にて夕食。古都・奈良の食文化からインスピレーションを得た創造性豊かな料理の数々を楽しむことができます。客室に設えた温泉風呂にて天然温泉「朱雀の湯」を堪能できます。

【4日目】奈良

「紫翠ホテルツアー」イメージ

7:00 早朝の奈良公園へ。鹿たちが草を食む姿を見ながら朝の神秘的な奈良の情景を楽しむことができます。8:00 美しい庭園を望むレストラン「翠葉」にて提供される朝食には、奈良の伝統的な食文化を体感できる品々が並びます。10:00 館内アクティビティ「紫翠ホテルツアー」に参加。大正期建造の奈良県知事公舎を活用したホテルに残された意匠やアート作品をホテルスタッフの案内によってたどります。17:30 2泊目の夕食は旧「奈良県知事公舎」の内蔵を活用した鮨&バー「正倉」へ。デクリネゾン形式で構成された本格的かつイノベーティブな鮨のコース料理が堪能できます。

【5日目】奈良〜出発

Destination Discovery「墨を磨る」イメージ

7:30 「Destination Discovery」に参加。隣接する吉城園主棟にて奈良の伝統工芸品である「奈良墨」を磨るアクティビティが体験できます。静寂に包まれながら奈良の歴史と文化に貢献してきた墨を磨り、墨の香りが心身を癒すマインドフルネスなひと時が過ごせます。8:00 レストラン「翠葉」にて朝食12:00 チェックアウト

※今回紹介したスケジュールは木曜日から宿泊の場合のスケジュールです

※ディナー、アフタヌーンティーおよび館内アクティビティはプランに含まれていません。希望の場合はホテルへ問合せください

※翠嵐「アートツアー」および「紫翠ホテルツアー」は事前予約制となっています

※翠嵐のDestination Discovery「八賞軒詩」写漢詩は毎週金曜日7:30〜、紫翠のDestination Discovery「墨を磨る」は毎週月曜日7:30〜開催されています

今なお雅な王朝文化の美意識が息づく京都と、雄大な自然と悠久の歴史が鄙びた美しさを紡ぐ奈良。

異なる表情を持つ2つの古都での滞在を、土地の魅力を最大限に引き出す宿泊プランです。

「翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都」と「紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良」にて、2024年4月25日より宿泊できるプラン「Discover Japan’s Ancient Capitals 〜古都への誘い 京都&奈良〜」の紹介でした☆

