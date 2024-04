講談社が2023年11月1日から2024年1月15日まで開催した、日本初のディズニー公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ」

そんな「ディズニーファン・チャレンジ」で出題されたすべての問題・答え・解説などを収録した書籍「ディズニーファン・チャレンジ 公式ガイドブック」が登場!

全193問の答え・解説のほか、ディズニーの歴史やキャラクターなどの情報を詰め込んだボリュームたっぷりの一冊になっています☆

講談社「ディズニーファン・チャレンジ 公式ガイドブック」

価格:3,300円(税込)

発売日:2024年4月25日(木)※発売日は店舗によって異なる場合があります

販売店舗:全国の書店、Amazon、ほか

ディズニーにまつわるクイズ100問がランダムに出題され答えていくクイズイベントでした。

今回紹介する「ディズニーファン・チャレンジ 公式ガイドブック」には、「ディズニーファン・チャレンジ」のために作成されたすべての問題・答え・解説が収録されています。

イベントに参加した方が答え合わせとして使えるだけでなく、クイズ本として楽しむのにもぴったりの一冊です。

クイズ内容は多岐にわたり、長編アニメーション、ウォルト・ディズニーと歴史、東京ディズニーリゾートなど、さまざまなジャンルのクイズと充実の解説が楽しめます。

クイズを通してさらにディズニーに詳しくなれる、特別なガイドブックです。

クイズのほかにも、ディズニーにまつわる情報がぎゅっと詰まったページも盛りだくさん。

ディズニーのキャラクターや、ディズニーアニメーションを中心としたディズニーの歴史などが収録されています。

さらに1年間のディズニーイベントを掲載したカレンダーや、「ディズニーファン・チャレンジ」特典グッズの振り返り特集も。

ディズニー好きなら持っておきたい、バイブル的な公式ガイドブックになっています☆

「ディズニーファン・チャレンジ」で出題されたすべての問題・答え・解説などを収録したガイドブック。

講談社の「ディズニーファン・チャレンジ 公式ガイドブック」は、2024年4月25日(木)より全国の書店、Amazonなどにて発売です☆

