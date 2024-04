グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」と、バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」のポップアップストアが、渋谷スクランブルスクエアにオープン!

渋谷スクランブルスクエア1階のポップアップスペース、Space1に1週間限定で出店されます。

期間中は、もっちりふわふわでかわいい『ドラえもん 東京ばな奈』や、人気の『シュガーバターサンドの木』など様々なスイーツが販売されます☆

渋谷スクランブルスクエア「東京ばな奈ワールド/シュガーバターの木」ポップアップストア

出店期間:2024年5月2日(木)〜5月8日(水)

出店場所:渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 1階 ポップアップスペース Space1

「東京ばな奈ワールド」と「シュガーバターの木」のポップアップストアが、渋谷スクランブルスクエアに期間限定でオープン。

2021年8月に誕生した『ドラえもん 東京ばな奈』などが、7日間限定で販売されます。

さらに、東京土産の大定番「東京ばな奈」や、「シュガーバターの木」で一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのスイーツもラインナップ。

ポップアップストアで販売されるスイーツの一部を紹介していきます☆

ドラえもん東京ばな奈「見ぃつけたっ」

価格:4個入 702円(税込)/8個入 1,296円(税込)/12個入 1,890円(税込)

小麦のかわりに国産米粉でつくった、もっちりふわふわスポンジケーキに、とろ〜り&たっぷりのバナナカスタードクリームを使用した、グルテンフリーの『ドラえもん東京ばな奈「見ぃつけたっ」』

「ドラえもん」のデザインは“ごきげん”、“のほほん”、“にっこり”、“おすまし”、“ウィンク”、“タケコプター”の6種類からランダムで封入されます。

空を自由に飛んできたような“タケコプター”は、ときどきしか出会えないラッキーな「ドラえもん」です☆

東京ばな奈「見ぃつけたっ」

価格:4個入 626円(税込)/8個入 1,198円(税込)

ふんわり柔らかいスポンジケーキに、丁寧に裏ごしされたバナナを使用した『東京ばな奈「見ぃつけたっ」』

バナナカスタードクリームたっぷりの、ふんわり柔らかなスポンジケーキです。

東京ばな奈のレーズンサンド

価格:8個入 1,296円(税込)

粒丸ごとのふっくらレーズンがどっさり入った「東京ばな奈のレーズンサンド」

バナナ香るホワイトショコラクリームとも相性抜群の人気サンドです。

シュガーバターサンドの木

価格:お買得パック10個⼊ 756円(税込)/14個入 1,134円(税込)/21個入 1,674円(税込)

「シュガーバターの木」で人気No.1の「シュガーバターサンドの木」

全粒粉やライ麦をシュガーバターでこんがり焼いたサクサク生地に、ミルキーなホワイトショコラが絶妙の相性です。

シュガーバターサンドの木 ピスタチオショコラ

価格:7個入 648円(税込)/お買得パック10個入 864円(税込)

生地にもショコラにもピスタチオを使用した、芳醇な香りの夏限定サンド。

ホワイトショコラサンドが一緒に入った、今だけの詰合せも販売されます。

『ドラえもん東京ばな奈「見ぃつけたっ」』や「シュガーバターサンドの木」が購入できる、1週間限定のポップアップストア。

渋谷スクランブルスクエアに2024年5月2日より期間限定オープンする「東京ばな奈ワールド」と「シュガーバターの木」ポップアップストアの紹介でした☆

