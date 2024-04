DIR EN GREYが、4年ぶりとなるヨーロッパツアー<EUROPE TOUR24 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of Withering to death.&UROBOROS]>を、3月19日のポーランド公演を皮切りにフランス、イギリス、ドイツの4カ国全9公演開催した。このヨーロッパツアーの最終地となったドイツ公演の模様を収めたライブフィルムが、2024年秋に劇場公開されることが決定 した。

公開概要

公開:2024年秋ROADSHOW

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

公式サイト: https://liveviewing.jp/direngrey_film/

公式X:@direngrey_film 公開:2024年秋ROADSHOW配給:ライブ・ビューイング・ジャパン公式サイト: https://liveviewing.jp/direngrey_film/公式X:@direngrey_film

<FROM DEPRESSION TO ________>と冠したこのヨーロッパツアーは、過去アルバムをフィーチャーしたツアーシリーズで欧州では初の開催。欧州でも人気の高い5thアルバム『Withering to death.』と7thアルバム『UROBOROS』を軸に、2Days構成(オーバーハウゼン公演を除く)で、各公演でそれぞれ異なる内容で行われた。劇場版ではツアーファイナルとなるドイツ・ベルリンで開催された、3月30日 [mode of Withering to death.] 公演、3月31日 [mode of UROBOROS]公演のライブをそれぞれ収録。ライブ映像はもちろん、その舞台裏やメンバーのインタビュー等も盛り込んで構成される予定 となっており、本作でしか観ることのできない貴重なシーンの数々をスクリーンで堪能することができる。