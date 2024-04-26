大橋トリオ、全国ホールツアー開催決定
大橋トリオが、全国ツアー＜ohashiTrio HALL TOUR 2024＞の開催を発表した。
本ツアーは10月5日(土)愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホールを皮切りに、北海道・宮城・東京・大阪・岡山・福岡・長崎を回り、ファイナルで11月16日(土)東京・昭和女子大学 人見記念講堂まで全9公演を開催する。
5月17日(金)午前10時より大橋トリオのオフィシャルファンクラブ「café PRETAPORTER」にて、チケット先行受付が開始される予定だ。
＜ohashiTrio HALL TOUR 2024＞
開場/開演 17:00/18:00
2024年10月13日(日) 北海道・札幌共済ホール
開場/開演 17:00/18:00
2024年10月17日(木) 宮城・日立システムズホール仙台 シアターホール
開場/開演 18:00/19:00
2024年10月19日(土) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
開場/開演 17:00/18:00
2024年10月27日(日) 大阪・NHK大阪ホール
開場/開演 17:00/18:00
2024年11月4日(月・祝) 岡山・倉敷市芸文館
開場/開演 17:00/18:00
2024年11月8日(金) 福岡・福岡市民会館
開場/開演 18:00/19:00
2024年11月10日(日) 長崎・とぎつカナリーホール
開場/開演 17:00/18:00
2024年11月16日(土) 東京・昭和女子大学 人見記念講堂
開場/開演 17:00/18:00
・席種：全席指定 ￥8,000（税込）
年齢制限：3歳以上よりチケット必要 ※3歳未満は入場不可
・チケット：ファンクラブ「café PRETAPORTER」先行受付
受付開始：5月17日(金)午前10時〜
https://www.cafe-pretaporter.com/
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◆THE CHARM PARK オフィシャルサイト