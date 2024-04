全国10都市にて開催される日本初演の新作ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」が、2024年4月27日よりついに開幕!

日本初となる本公演は、A.A.ミルンの原作とクラシカルなディズニーの長編アニメーションの流れを組んだ作品となっており、等身大のパペットを役者たちが操り、素敵なセット、新旧の愛すべき音楽によって、100エーカーの森にこれまでにないいのちが吹き込まれます。

2024年4月26日には、ゲネプロが行われ、「くまのプーさん」の魅力たっぷりの物語が公開されました☆

ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」ゲネプロレポート

全国10都市にて開催される日本初演の新作ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」が、2024年4月27日よりついに開幕。

本作は、ディズニーの人気者「くまのプーさん」と仲間たち、そして「クリストファー・ロビン」が四季をめぐって楽しい冒険をするまったく新しいストーリーです。

このショーは、ロックフェラー・プロダクションズとディズニーシアトリカル・グループが共同で制作。

2021年にニューヨーク市のシアターロウで世界初演されました。

「とても心地よく魅力的」(タイムアウト)と「魅力的なパペットたちによる、新しくて楽しい舞台」(エンターテインメント・ウィークリー)などと海外のメディアが絶賛。

ニューヨークの後、ショーはシカゴで上演され、その後全米ツアーが開催され、2023年3月には、英国デビューを果たし、その後、全英ツアー、オーストラリア公演、オランダ/ベルギー公演と上演地は広がっています。

日本公演では、日本人キャストがパペットを巧みに扱い演じ、「くまのプーさん」たちに命を吹き込みます。

会場に入ると、入口には「くまのプーさん」グッズが並び、ホワイエにはフォトスポットが設置されていて、ショーが始まる前からゲストたちの気分を盛り上げます。

ステージには、100エーカーの森が再現されており、夢いっぱいのセットが並び、一気に物語の世界へ。

映画でもおなじみの「くまのプーさん」のメインテーマ曲が流れると、ステージには「くまのプーさん」が登場。

非常に細やかな「プーさん」の動きは、まるで“本物”の「くまのプーさん」が目の前にいるかのよう。

そこに「ピグレット」や

「ルー」「イーヨー」といった仲間たちが次々と現れ、観客を100エーカーの森の世界に誘います。

物語は、ある秋の日からスタート。

ハチミツを探してミツバチを追いかけていた「プーさん」と「ピグレット」だが、なかなか見つかりません。

そうこうする内に少しずつ風が冷たくなり、景色は雪で覆われていきます。

すると、新しいお友達の“冬さん”を探し始める「プーさん」たち。

そうして、四季を通して「プーさん」たちが冒険をする姿が展開されます。

「プーさん」とその仲間たちのかわいらしさに終始心が暖かくなる本作。

ステージで動いて話しているときはもちろん、話をしていない時の仕草までかわいさたっぷりです☆

「プーさん」が何を考えているのか、動きからその心情をしっかりと読み取ることができ、「プーさん」たちに寄り添って物語を楽しめるのも魅力。

そして、「人と違うことはいいことだよ!」「何かを失くすということは新しい何かを見つけられるかもしれないこと」など、劇中のあちこちで飛び出す「プーさん」の言葉の数々も、子どもたちはもちろん、大人にも心に響く作品となっていました。

今回の公演では、カーテンコールでの撮影が可能なので、「くまのプーさん」と仲間たちの愛らしい姿をカメラに収めることができます。

さらにVIB席を利用されている方は、公演終了後に、ステージ上で「プーさん」と仲間たちとの記念撮影ができるので、忘れられない思い出になること間違いなしです☆

日本人オリジナルキャスト

くまのプーさん:横山達夫 養田陸矢 岩田大輝

ピグレット/ルー:新田恵海 石橋佑果

ティガー:風間由次郎 伊藤広祥

イーヨー/オウル/ラビット:鈴木たけゆき 深堀景介 岩田大輝

カンガ:渡辺七海 澤田美紀

クリストファー・ロビン:櫻井碧人 村山董絃 笹本旭

公演概要

公演名:新作ミュージカル『ディズニーくまのプーさん』

チケット:

・VIB席(Very Important Bear Seat)9,500円(税込・全席指定)

・S席5,500円(税込・全席指定)

・A席3,500円(税込・全席指定)

一般発売日:2024年2月24日(土)10:00〜

脚本・演出:ジョナサン・ロックフェラー

作詞作曲:シャーマン・ブラザーズ、A.A.ミルン

追加作曲:ネイト・エドモンソン

日本版演出補:岸本功喜

翻訳:小島良太

協力:三井不動産(東京公演)

協賛:ディズニー★JCBカード

ジャパンツアー主催・企画製作:アークスインターナショナル

製作:ロックフェラー・プロダクションズ/ディズニーシアトリカル・プロダクションズ

ディズニー★JCBカードの会員向けに、チケットの特別最速先行販売(抽選)が2024年1月15日(月)10:00〜1月25日(木)23:59の期間で行われます。

一般発売は2024年2月24日(土)の午前10時より開始となります。

チケットの種類はVIP席ならぬ“VIB席”、S席、A席の3種類。

VIB席は「Very Important Bear Seat」の略で、終演後はステージ上で「プーさん」と仲間たちとの記念撮影を含む素敵な特典が付きます!

全国開催日程

東京公演:2024年4月27日〜5月6日、日本橋三井ホール愛知公演:2024年5月11日〜12日、岡崎市民会館あおいホール千葉公演:2024年5月18日〜19日、松戸市民会館大阪公演:2024年5月23日〜26日、クールジャパンパーク大阪TTホール埼玉公演:2024年6月1日〜2日、上尾市文化会館宮城公演:2024年6月8日〜9日、多賀城市民会館大ホール神奈川公演:2024年6月15日〜16日、相模原市民会館ホール福岡公演:2024年6月22日〜23日、キャナルシティ劇場福岡広島公演:2024年7月6日〜7日、広島国際会議場フェニックスホール静岡公演:2024年7月13日〜14日、静岡市民文化会館

※各地の開演時間は後日チケット発売時に発表予定

まとめ

ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」ジャパンツアーは、2024年4月27日より開幕です☆

©️ Disney

撮影/鈴木健太

