21:00
メキシコ雇用統計（3月）
予想　2.44%　前回　2.45%（失業率)

メキシコ貿易収支（3月）21:00
予想　4.4億ドル　前回　-5.847億ドル

ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（4月）
予想　0.3%　前回　0.36%（前月比)

21:30
米個人所得・支出（3月）
予想　0.6%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
予想　0.6%　前回　0.8%（個人支出・前月比)

米PCEデフレータ（3月）
予想　0.4%　前回　0.3%（PCEデフレータ・前月比)　
予想　2.6%　前回　2.5%（PCEデフレータ・前年比)　
予想　0.4%　前回　0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)　
予想　2.7%　前回　2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）
予想　77.9　前回　77.9

27日
1:00
ロシア失業率（3月）
予想　2.8%　前回　2.8%

米主要企業決算
アッヴィ、エクソンモービル、シェブロン

27日（土）
中国工業企業利益（3月）


※予定は変更されることがあります。