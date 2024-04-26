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21:00

メキシコ雇用統計（3月）

予想 2.44% 前回 2.45%（失業率)



メキシコ貿易収支（3月）21:00

予想 4.4億ドル 前回 -5.847億ドル



ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（4月）

予想 0.3% 前回 0.36%（前月比)



21:30

米個人所得・支出（3月）

予想 0.6% 前回 0.3%（個人所得・前月比)

予想 0.6% 前回 0.8%（個人支出・前月比)



米PCEデフレータ（3月）

予想 0.4% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.6% 前回 2.5%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.4% 前回 0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.7% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）

予想 77.9 前回 77.9



27日

1:00

ロシア失業率（3月）

予想 2.8% 前回 2.8%



米主要企業決算

アッヴィ、エクソンモービル、シェブロン



27日（土）

中国工業企業利益（3月）





※予定は変更されることがあります。

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