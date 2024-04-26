ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ雇用統計（3月）
予想 2.44% 前回 2.45%（失業率)
メキシコ貿易収支（3月）21:00
予想 4.4億ドル 前回 -5.847億ドル
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（4月）
予想 0.3% 前回 0.36%（前月比)
21:30
米個人所得・支出（3月）
予想 0.6% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
予想 0.6% 前回 0.8%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（3月）
予想 0.4% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.5%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.4% 前回 0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.7% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）
予想 77.9 前回 77.9
27日
1:00
ロシア失業率（3月）
予想 2.8% 前回 2.8%
米主要企業決算
アッヴィ、エクソンモービル、シェブロン
27日（土）
中国工業企業利益（3月）
※予定は変更されることがあります。
メキシコ雇用統計（3月）
予想 2.44% 前回 2.45%（失業率)
メキシコ貿易収支（3月）21:00
予想 4.4億ドル 前回 -5.847億ドル
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（4月）
予想 0.3% 前回 0.36%（前月比)
21:30
米個人所得・支出（3月）
予想 0.6% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
予想 0.6% 前回 0.8%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（3月）
予想 0.4% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.5%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.4% 前回 0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.7% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）
予想 77.9 前回 77.9
27日
1:00
ロシア失業率（3月）
予想 2.8% 前回 2.8%
米主要企業決算
アッヴィ、エクソンモービル、シェブロン
27日（土）
中国工業企業利益（3月）
※予定は変更されることがあります。