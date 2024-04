MALIYAのニューEP『sugar, spice & all your choices』に収録されている新曲「Girls like me」のリリックビデオが公開された。

(関連:【映像】MALIYA「Girls like me」リリックビデオ)

本楽曲は、“私みたいな女の子たちだって泣いてもいい、弱い自分も受け入れて愛していこう”というメッセージを歌った1曲。MALIYAが自分自身にも伝えたい言葉たちを歌詞にしているのだという。本人のディレクションによるリリックビデオは、撮影のビハインドザシーンが映されており、普段あまり見せないような、MALIYAの自然体の姿が切り取られた映像に。

さらに、5月10日には恵比寿 BLUE NOTE PLACEのBLUE STAGEにて行われるライブに出演。これは、5月10日から12日の3日間にかけて開催される『~YEBISU GARDEN PLACE 30th Anniversary~ EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN』の一環として行われるステージだ。バンドマスターにはMELRAWこと安藤康平(mani/sax/gt)を迎え、Ren Yamamoto(Ba)、Desire Nealy(Dr)が参加するバンドセットでのライブとなる。同ステージでは新曲も初披露する予定とのこと。

(文=リアルサウンド編集部)