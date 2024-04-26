Î¢¥ì¡¼¥ÈËã¿ý¤Ç¿Í¿ÈÇäÇã¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¹â¹»À¸¡© ¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤Î¡ØÅàÇ×¡Ù¤¬¥¤¥ê¡¼¥¬¥ë¤¹¤®¤ë
¡¡¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢°ìÅÙ¤ÏËã¿ý¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËÍ¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ°ìÈÕÃæËã¿ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¤È¤È¤â¤ËÂ¾¤Î¼ñÌ£¤¬¤Ç¤¤Æ°Ê¹ß¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤êËã¿ý¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÇ¿Í¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤¬¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÇ×¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤Î¥É¥¥É¥´¶¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤½¤ì¤Ë¶âÁ¬¤Î¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï°ãË¡¤À¤¬¡Ë¡Ä¡Ä¥É¥¥É¥¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ØÅàÇ×¡Ê¤È¤¦¤Ï¤¤¡Ë-Î¢¥ì¡¼¥ÈËã¿ýÆ®Ç×Ï¿-¡Ù¡Ê»ÖÌ¾ºä¹â¼¡/½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎ¢¥ì¡¼¥ÈËã¿ý¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤À¡£2024Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Amazon¤Ç¡ØÅàÇ×¡Ê¤È¤¦¤Ï¤¤¡Ë-Î¢¥ì¡¼¥ÈËã¿ýÆ®Ç×Ï¿-¡Ù¤ò¸«¤ë
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¹â¹»À¸¤Î¥±¥¤¡£¶â¤ÎÍß¤¬êÁ¤¯¤ÈÆ±»þ¤ËÉé¤±Â³¤±¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¿´¤ò¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤¯Î¢¥ì¡¼¥È¤ÎËã¿ý³¦¤Ç¡¢Èà¤Ï¡ÖÉ¹¤ÎK¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¤½¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ë¤¢¤ë¡£¤¤¤¯¤éÁê¼ê¤¬Àï¶É¤ÇÍÍø¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢´é¿§°ì¤ÄÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬Èà¤ÎÆÃÄ§¡£¤à¤·¤í¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò¤¢¤¨¤Æºî¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¿´¤Î¤¹¤¤òºî¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀá¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¡£1´¬¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¤½¤ì¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥óÇ×¡ÊÇ×¤Ë¤Ä¤¯½ý¤ä±ø¤ì¤Ç¡¢Éú¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â²¿¤ÎÇ×¤«È½ÊÌ¤Ç¤¤ë¥¤¥«¥µ¥Þ¤Î°ì¼ï¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ3Ï¢¾¡¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë50Ëü±ß¤Û¤É¾¡ÍøÃæ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï2¿Í¤Ç°®¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¶â³Û¤Ï100Ëü¤Ç¡×¤ÈÄó°Æ¡£»¥Â«¤ò¿ýÂî¤ËºÜ¤»¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¹â¹»À¸¤¬Âç¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤¨¤¹¤´¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¤â¤·Ëü¤¬°ì¤Ç¤âÉé¤±¤ì¤ÐÂçÂ»¤À¡£¤·¤«¤âÁê¼ê¤Ï¥¤¥«¥µ¥Þ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£Æ¬¤¬¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥«¥µ¥Þ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤âÉé¤±¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È¹â¤ò³ç¤ê¡¢¾µÂú¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê´í¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥±¥¤¤ÎÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î¶¯¤µ¤Ï°µÅÝÅª¤Êµ²±ÎÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿È¾Áñ¡Ê¿Æ¤¬2½ä¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¾¡Éé¤Î¤³¤È¡Ë4²ó¤Ç34¼ï136Ëç¤ÎÇ×¤Î°õ¤ä½ý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÌÜ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò»õ¤Ë¤Ï»õ¤ò¡×¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¡£µá¤á¤ëÇ×¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÁá¤¯¡¢¤«¤Ä¹â¤¤ÅÀ¿ô¤Ç¥¢¥¬¤ì¤ëÌò¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê·ÝÅö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥±¥¤¤Ï¤½¤ì¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤ä¤ê¤Î¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà¤ÎÎäÅ°¤ÊÀï¤¤Êý¤Ë¡¢¼ê¤Î¿Ì¤¨¤¬½ù¡¹¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥«¥µ¥Þ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¿Ì¤¨¤Æ¤ë¤è¡©¡×¤ÈÀú¤ê¡¢¡ÖÅà»à¡×¤È¹ð¤²¤Æ¶É¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤À¤¬¡¢²È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¥¢¥ß¥Ê¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤Ë¤è¤êÎ¢À¤³¦¤ÇÌ©Í¢¤µ¤ì¸ÍÀÒ¡¦¹ñÀÒ¤¬¤Ê¤¤¡£¥±¥¤¤ÎÎ¢¥ì¡¼¥ÈËã¿ý¤Î¾¡Íø¤È¤È¤â¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÈà¤Î²È¤ÇÆþ¹ñ´ÉÍý¶É¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¤¬¤Ê¤¼¥¢¥ß¥Ê¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï1´¬¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·º£¸å¡¢¥¢¥ß¥Ê¤Î¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥±¥¤¤¬Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤ÉËÜºî¤Ç¤ÏÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØÅàÇ× ¥³¡¼¥ë¥É¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ê»ÖÌ¾ºä¹â¼¡/½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëËã¿ý¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ°¤ò²¡¤·¤Æ¤ª¤¯¡£·è¤·¤Æ¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥±¥¤¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°ãË¡¤ÊËã¿ý¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´í¤Ê¤¤¶¶¤òÅÏ¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡£Ëã¿ý¤ÎÀï¶É¤ò³Ú¤·¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÆæ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á¥È¥ä¥«¥ó