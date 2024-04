HEY-SMITHが、アメリカを代表するスカ・パンクバンドThe Suicide Machinesのツアーに帯同することが決定した。今回のツアーは、The Suicide Machines・HEY-SMITH・Kill Lincoln・BAD OPERATIONとのツアーとなっており、9月5日Minneapolis, MN・Fine Lineを皮切りに、9月13日Philadelphia, PA・Theatre of Living Artsまで8公演が予定されている。

9/5 Minneapolis, MN・Fine Line9/6 Chicago, IL・Bottom Lounge9/7 Detroit, MI・St Andrew’s Hall9/8 Cleveland, OH・Grog Shop9/10 Buffalo, NY・Buffalo Iron Works9/11 Pittsburgh, PA・Spirit Hall9/12 Brooklyn, NY・Brooklyn Made9/13 Philadelphia, PA・Theatre of Living Arts▼The Suicide Machineshttps://linktr.ee/amatchandsomegasoline

<HEY-SMITH「Rest In Punk Tour」Final Series>



2024.4.20(土) 北海道 Zepp Sapporo w/マキシマム ザ ホルモン2024.4.26(金) 福岡・Zepp Fukuoka w/04 Limited Sazabys2024.5.12(日) 宮城・仙台GIGS w/SUPER BEAVER2024.5.14(火) 愛知・Zepp Nagoya w/ハルカミライ2024.5.15(水) 愛知・Zepp Nagoya w/ハルカミライ2024.5.26(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside w/KUZIRA2024.5.27(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside w/Fear, and Loathing in Las Vegas2024.6.2(日) 東京・Zepp Haneda w/SiM2024.6.3(月) 東京・Zepp Haneda w/My Hair is Bad2024.6.8(土) 沖縄・音市場 w/10-FEET[チケット] 前売4,600円一般発売中:https://eplus.jp/heysmith/