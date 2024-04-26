BE:FIRST史上最高難易度のコレオグラフ「Masterplan」Dance Practice映像公開
BE:FIRSTが、ニューシングル「Masterplan」のDance Practice映像を公開した。
◆「Masterplan」Dance Practice
今作のコレオグラフは、前作「Mainstream」に引き続きメンバーのSOTAと、Stray KidsやNCT Uの振り付けなど世界的に活躍するReiNaが担当。
今回公開されたDance Practice映像は、BE:FIRST史上最高難易度とも言えるコレオグラフを定点で収録したものとなっている。
ニューシングル「Masterplan」
2024年4月24日リリース
レーベル : B-ME
▼ご予約・ご購入はこちらから
https://befirst.lnk.to/ConceptSingle
CD収録内容（全品番共通）
・Masterplan
・Set Sail / ONE PIECE CARD GAME×BE:FIRST COLLABORATION SONG
・Glorious / 第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌
・Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜
【SG＋DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61425/B
価格 : ￥3,740 (税込) ￥3,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61426/B
価格 : ￥3,740 (税込) ￥3,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
映像収録内容（AVCD-61425/B・AVCD-61426/B）
LIVE -D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA-
1.Mainstream
2.Milli-Billi
3.Brave Generation
4.Don't Wake Me Up
5.Shining One
6.SOS
7.Salvia
8.Bye-Good-Bye
9.Scream
【SG＋DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61427/B
価格 : ￥2,640 (税込) ￥2,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61428/B
価格 : ￥2,640 (税込) ￥2,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
映像収録内容（AVCD-61427/B・AVCD-61428/B）
1.Masterplan -Music Video-
2.Glorious -Special Movie-
3.Masterplan -Behind The Scenes-
4.Glorious -Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61429
価格 : ￥1,815 (税込) ￥1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG＋DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61430/B
価格 : ￥5,940 (税込) ￥5,400 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61431/B
価格 : ￥5,940 (税込) ￥5,400 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
映像収録内容（AVC1-61430/B・AVC1-61431/B）
1.Masterplan -Music Video-
2.Glorious -Special Movie-
3.Masterplan -Behind The Scenes-
4.Glorious -Behind The Scenes-
LIVE -D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA-
1.Mainstream
2.Milli-Billi
3.Brave Generation
4.Don't Wake Me Up
5.Shining One
6.SOS
7.Salvia
8.Bye-Good-Bye
9.Scream
【SG(スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD＋バンドルグッズA
品番 : AVZ1-61432
価格 : ￥4,400 (税込) ￥4,000 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD＋バンドルグッズA グッズ : コレクトブックA＋トレーティングカード（集合A1枚）
（トレーディングカードを収納できるアイテムです。）
【SG(スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD＋バンドルグッズB
品番 : AVZ1-61433
価格 : ￥4,400 (税込) ￥4,000 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD＋バンドルグッズB グッズ : コレクトブックB＋トレーティングカード（集合B1枚）
（トレーディングカードを収納できるアイテムです。）
関連リンク
◆BE:FIRST オフィシャルX
◆BE:FIRST オフィシャルInstagram
◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル