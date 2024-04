ロバート・プラントが、レッド・ツェッペリンの楽曲の新ヴァージョンを制作しているようだ。今週、プラントが使用したといわれるスタジオ、英国ウルヴァーハンプトンにあるマジック・ガーデン・スタジオのオーナーでプロデューサーのGavin Monaghanと、彼とMama ft. Antonellaで音楽活動を共にするAntonella Gambotto-Burke、エンジニアのLiam Radburnが言及した。

