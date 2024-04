バーガーキングで販売されている”ワンパウンダーシリーズ”の新作「アグリー ザ・ワンパウンダー」が、2024年4月26日(金)から期間・数量限定で登場!

さらに、サイドメニューの「アメリカン スモーキーチキン8ピース」が、同日より2週間限定でゴールデンウィーク特別価格で提供されます☆

バーガーキング「アグリー ザ・ワンパウンダー」

価格:単品 1,990円(税込)/セット 2,290円(税込)

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)

発売日:2024年4月26日(金)〜

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売

特典:オリジナルステッカー

※「アグリー ザ・ワンパウンダー」を1つ(単品・セットいずれも)購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚プレゼント

取扱店舗:バーガーキング

※「アグリー ザ・ワンパウンダー」は、東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では取り扱っていません

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

「バーガーキング」の直火焼きの100%ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさが堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”!

2024年の“ワンパウンダーシリーズ”第2弾として、“4種チーズのクラフトバンズ”で、コクのあるチェダーチーズ6枚と直火焼きの100%ビーフパティ4枚を豪快にサンドした「アグリー ザ・ワンパウンダー」が期間・数量限定で登場します。

「アグリー ザ・ワンパウンダー」は、たっぷりのビーフとチーズを存分に楽しめる、圧倒的ボリュームの超大型チーズバーガーです。

コクのあるチェダーチーズ6枚、「バーガーキング」自慢の直火焼きの100%ビーフパティ4枚、味のアクセントのピクルス、フレッシュなオニオンを、4種のチーズをふんだんに使用し手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの “4種チーズのクラフトバンズ”で挟んでいます。

「アグリー ザ・ワンパウンダー」に採用した“4種チーズのクラフトバンズ”は、発酵前のパン生地に爽やかな酸味のゴーダチーズ、マイルドなエグモントチーズ、ほのかな甘みのモッツァレラチーズを均一に付けて発酵させ、さらにもう一度、手作業でチェダーチーズを重ねて焼き上げたもの。

チーズ好きにはたまらない味わいを楽しめます☆

また「アグリー ザ・ワンパウンダー」を注文する際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめです!

レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると、半分にカットしてもらえます。

持ちやすく、肉汁とチーズのおいしさたっぷりの真ん中から食べることが出来ます。

大型バーガー好きの方もチーズバーガー好きの方も満足できる、圧倒的ボリュームと旨さの超大型チーズバーガーです。

特典「オリジナルステッカー」

「アグリー ザ・ワンパウンダー」の発売を記念して数量限定の「オリジナルステッカー」が登場。

「アグリー ザ・ワンパウンダー」1つ(単品・セットいずれも)を購入するごとに1枚プレゼントされます☆

※数量限定のため、無くなり次第終了です

※事前の取り置きは不可

※画像はイメージです

バーガーキング「アメリカン スモーキーチキン 8ピース」ゴールデンウィーク特別価格

特別価格:1,000円→890円(110円引き)

販売期間:2024年4月26日(金)〜5月9日(木)

取扱店舗:バーガーキング

※一部店舗では、取り扱っていません

※店舗により販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

2024年4月26日(金)〜5月9日(木)の2週間限定で、スモーキーな香りと7種類のスパイスが特長の「アメリカン スモーキーチキン 8ピース」が、積み上げ価格1,000円のところ、ゴールデンウィークの特別価格として110円引きの890円に!

「アメリカン スモーキーチキン」は、アップルウッドとヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使用した本格的な味わいの骨付きチキンです。

ゴールデンウィークの特別価格「アメリカン スモーキーチキン 8ピース」をお得に楽しめます☆

4種チーズのクラフトバンズを使用した、圧倒的食べ応えの「ワンパウンダーシリーズ」新作。

「アグリー ザ・ワンパウンダー」は、2024年4月26日(金)よりバーガーキングにて数量・期間限定で発売中です☆

※予告なく商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

