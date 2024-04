声優の森川智之とお笑いコンビ・ミキの昴生と亜生が26日、この日から横浜・みなとみらいエリアで始まる「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024」のオープニングセレモニーに出席した。映画『スター・ウォーズ/ファントム・メナス (エピソード1)』(1999年)から、ユアン・マクレガー演じるオビ=ワン・ケノービの日本版声優を務める森川は、持参した自前のものとイベント側で用意していたものを両手に持ちライトセーバーの二刀流で登場。「スター・ウォーズ」との出会いは「小学校6年生の時に見たエピソード4。地元が横浜で、関内の映画館で見た思い出があります。きょうここに立っていること自体が感無量です」とライトセーバーを振って喜びを表していた。

同イベントは、「スター・ウォーズ」シリーズの劇中の名台詞 “May the Force be with you.”(フォースと共にあらんことを。)にちなんで5月4日(May the 4th)に制定された世界中のファンが「スター・ウォーズ」文化を祝う【スター・ウォーズの日】をはさんで5月6日まで開催。ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、スカイビル、横浜市役所、グランモール公園、桜木町駅周辺で、「スター・ウォーズ」を体感できるさまざまなイベントや展示、ショッピングが楽しめる。オープニングセレモニーの会場となったランドマークプラザ1階サカタのタネ ガーデンスクエアでは、期間中、「スター・ウォーズ」歴代シリーズの名シーンと音楽が楽しめるライティングショーを実施。ショーのお披露目を見届けた森川は「感動して、身が引き締まる思い。ぜひ見てもらいたい。ライトセーバー持ってきてもいいかも」と来場を促していた。ライティングショーは期間中、毎日午後3時から11時までの毎正時(00分)と毎30分に実施。今年のゴールデンウィークに限らず、「スター・ウォーズ」関連の話題は盛りだくさん。劇場公開から25周年を迎える『ファントム・メナス』を初めて4K(字幕スーパー版)で劇場上映(全国の25劇場、5月3日〜6日の4日間限定)。来年17年ぶりに日本で開催される「スター・ウォーズ セレブレーション」のチケットの発売開始(5月3日〜)。『ファントム・メナス』の100年前を描くドラマシリーズ『アコライト』が6月5日より動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で日米同時配信されるなど。森川は「(セレブレーションの)チケットは必ず手に入れないと。『アコライト』はジェダイの黄金期と言われている時代が舞台。エピソード1はどうなってこうなったのかが見られるのではないか、というワクワク感がある。向こう1年、チケットを握りしめ、ライトセーバーを光らせながら、作品を見返して盛り上がっていきたい」とスター・ウォーズ愛たっぷりに語っていた。