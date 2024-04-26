4月27日から最大10連休となるゴールデンウィーク。

【写真を見る】【ゴールデンウィーク（GW）交通情報】新幹線（JR東海） 飛行機（中部空港） 高速道路渋滞予測（NEXCO中日本） 【4月26日時点】

新幹線は？ 空の便は？ 高速道路は？ 予約状況や渋滞予測をまとめました。

【新幹線】

東海道・山陽新幹線「のぞみ」は混雑を避けるため、4月26日（金）から5月6日（月）まで全席指定席で運転します。



名古屋駅発の列車の予約のピークは、下りが5月3日（金・祝）、上りが5月6日（月・振）となっています。





全席指定に伴って、予約可能な席の数は487万席と去年までと比べると大幅に増えていますが、名古屋駅では5月3日の午前中に発車する「のぞみ」にすでに混雑がみられるということです。4月11日時点ですでに、コロナ前2018年を上回る139万席が予約済みとなっています。

【在来線】

JR東海の在来線特急は、4月11日時点で、名古屋駅を発着するいずれの列車も席に余裕はあるということです。



ピークは下りが5月3日（金・祝）、上りが5月5日（日・祝）となっています。

【中部空港 国際便】

中部空港では、国際線について4月19日時点で、4月27日から5月6日までの10日間で出発便と到着便をあわせて10万人あまりが予約。コロナ前2019年の半分程度に留まってはいますが、中国便が新たに就航したことなどを追い風に、去年の約1.8倍の予約数となっています。



人気の行き先は「台湾・香港」が最多の1万5000人余り、次いで韓国が1万2000人、東南アジアが1万人余りとなっています。



出発のピークは4月27日（土）、到着のピークは5月6日（月・振）となっています。

【中部空港 国内線】

また、中部空港を発着する国内線のうち、ANAは4月19日時点で去年とほぼ同じ水準となる7万人あまりが予約。出発のピークは4月27日（土）、到着のピークは5月6日（月・振）となっています。



JALも去年と同じ水準となる3万1000人あまりが予約。出発のピークは4月27日（土）、到着のピークは5月3日（金・祝）となっています。

東海3県 高速道路渋滞予測（下り）一覧 【NEXCO中日本】

【高速道路】

NEXCO中日本はこのゴールデンウィーク、下りは5月3日（金）と4日（土）、上りは5月3日（金）から5日（日）が特に混雑すると予測しています。



東海地方では下りは愛知県弥富市と三重県木曽岬町にまたがる伊勢湾岸道 弥富木曽岬インター付近で、5月3日（金）の午前7時ごろに最大30キロの渋滞。上りは愛知県岡崎市の東名高速 岡崎インター付近で、5月3日（金）の午前9時ごろに同じく最大30キロの渋滞が予測されています。

NEXCO中日本によりますと、去年のゴールデンウィークは雨も多く新型コロナ5類前だったこともあり、ことしは一層の渋滞が起きる可能性があるということで、4月26日から5月6日までの11日間で、10キロ以上の渋滞が171回、このうち30キロ以上の渋滞が9回予測されています。

2024年 ゴールデンウイーク中の渋滞予測カレンダー（NEXCO中日本発表）

【東海3県高速道路の一覧】東名、名神、東名阪、中央道、伊勢湾岸道など



■4月27日（土）

＜東名＞

下り 岡崎IC付近 豊川IC～豊田JCT 07:00～16:00 最大20キロ

＜新東名＞

下り 岡崎東IC付近 新城IC～豊田東JCT 07:00～16:00 最大20キロ

■4月28日（日）

＜東名＞

下り 岡崎IC付近 音羽蒲郡IC～豊田JCT 08:00～13:00 最大10キロ

下り 岡崎IC付近 音羽蒲郡IC～豊田JCT 16:00～19:00 最大10キロ

＜新東名＞

下り 岡崎東IC付近 新城IC～豊田東JCT 08:00～13:00 最大10キロ

下り 岡崎東IC付近 新城IC～豊田東JCT 16:00～19:00 最大10キロ

＜伊勢湾岸道（一有）＞

下り 弥富木曽岬IC付近 豊明IC～弥富木曽岬IC 06:00～14:00 最大20キロ

■4月30日（火）

＜伊勢湾岸道（一有）＞

下り 湾岸長島IC付近 東海IC～湾岸長嶋IC 09:00～12:00 最大15キロ

■5月1日（水）

＜伊勢湾岸道（一有）＞

下り 湾岸長島IC付近 東海IC～湾岸長嶋IC 09:00～12:00 最大15キロ

■5月2日（木）

＜伊勢湾岸道（一有）＞

下り 湾岸長島IC付近 東海IC～湾岸長嶋IC 09:00～12:00 最大15キロ

■5月3日（金）

＜東名＞

下り 岡崎IC付近 豊川IC～豊田JCT 08:00～13:00 最大20キロ

下り 豊田JCT付近 音羽蒲郡IC～豊田JCT 15:00～20:00 最大20キロ

＜新東名＞

下り 岡崎東IC付近 新城IC～豊田東JCT 07:00～14:00 最大20キロ

＜名神＞

下り 尾西BS付近 小牧IC～岐阜羽島IC 07:00～16:00 最大15キロ

下り 関ケ原TN付近 養老JCT～米原JCT 07:00～16:00 最大15キロ

＜東海北陸道＞

下り 各務原TN付近 一宮木曽川IC～関IC 08:00～13:00 最大15キロ

下り 白川郷IC付近 飛騨清見IC～白川郷IC 09:00～18:00 最大15キロ

＜東名阪道 ＞

下り 亀山スマートIC付近 四日市東IC～亀山IC 07:00～17:00 最大20キロ

＜新名神＞

下り 鈴鹿TN付近 菰野IC～甲賀土山IC 05:00～17:00 最大10キロ

＜伊勢湾岸道（一有）＞

下り 弥富木曽岬IC付近 豊田南IC～弥木曽岬IC 06:00～16:00 最大30キロ

＜東海環状道＞

内回り 五斗蒔PA付近 せと品野IC～可児御嵩IC 07:00～13:00 最大15キロ

■5月4日（土）

＜東名＞

下り 豊田JCT付近 岡崎IC～豊田JCT 08:00～12:00 最大10キロ

下り 豊田JCT付近 音羽蒲郡IC～豊田JCT 16:00～22:00 最大20キロ

＜新東名＞

下り 岡崎東IC付近 新城IC～豊田東JCT 16:00～22:00 最大20キロ

＜中央道＞

下り 土岐JCT付近 恵那IC～土岐JCT 15:00～20:00 最大15キロ

＜東名阪道 ＞

下り 亀山スマートIC付近 四日市IC～亀山IC 07:00～13:00 最大15キロ

＜伊勢湾岸道（一有）＞

下り 弥富木曽岬IC付近 豊明IC～弥富木曽岬IC 07:00～12:00 最大20キロ

■5月5日（日）

＜東名＞

下り 豊田JCT付近 音羽蒲郡IC～豊田JCT 16:00～22:00 最大20キロ

＜新東名＞

下り 岡崎東IC付近 新城IC～豊田東JCT 16:00～22:00 最大20キロ

＜中央道＞

下り 土岐JCT付近 恵那IC～土岐JCT 15:00～20:00 最大15キロ

＜東名阪道＞

下り 亀山スマートIC付近 四日市IC～亀山IC 07:00～13:00 最大10キロ

＜伊勢湾岸道（一有）＞

下り 弥富木曽岬IC付近 大府IC～弥富木曽岬IC 07:00～12:00 最大15キロ

■5月6日（月）

＜東名＞

下り 豊田JCT付近 音羽蒲郡IC～豊田JCT 16:00～20:00 最大15キロ

＜中央道＞

下り 土岐JCT付近 恵那IC～土岐JCT 15:00～20:00 最大15キロ

東海3県 高速道路渋滞予測（上り）一覧 【NEXCO中日本】

■4月28日（日）

＜東名阪道（伊勢道） ＞

上り 亀山スマートIC付近 芸濃IC～亀山JCT 16:00～20:00 最大10キロ

■5月3日（金）

＜東名＞

上り 岡崎IC付近 日進JCT～音羽蒲郡IC 08:00～14:00 最大30キロ

＜東名（名神）＞

上り 小牧JCT付近 一宮IC～小牧JCT 07:00～13:00 最大10キロ

＜新東名＞

上り 観音山TN付近 豊田東JCT～新城IC 08:00～14:00 最大20キロ

＜名神＞

上り 一宮IC付近 大垣IC～一宮IC 14:00～23:00 最大15キロ

＜中央道＞

上り 屏風山PA付近 土岐IC～恵那IC 09:00～14:00 最大10キロ

＜名二環＞

外回り 名古屋南JCT付近 植田IC～名古屋南JCT 08:00～13:00 最大10キロ

＜東名阪道（伊勢道）＞

上り 亀山スマートIC付近 久居IC～亀山JCT 14:00～22:00 最大20キロ

＜伊勢道 ＞

上り 松阪TN付近 玉城IC～松阪IC 15:00～20:00 最大10キロ

＜伊勢湾岸道＞

上り 豊田JCT付近 豊明IC～豊田JCT 08:00～14:00 最大15キロ

＜伊勢湾岸道（一有）＞

上り 飛島IC付近 港岸桑名IC～名港中央IC 17:00～21:00 最大10キロ

■5月4日（土）

＜東名＞

上り 岡崎IC付近 東名三好IC～音羽蒲郡IC 08:00～14:00 最大20キロ

＜東名（名神）＞

上り 小牧JCT付近 一宮IC～小牧JCT 07:00～13:00 最大10キロ

＜新東名＞

上り 観音山TN付近 豊田東JCT～新城IC 08:00～14:00 最大20キロ

＜名神＞

上り 一宮IC付近 大垣IC～一宮IC 14:00～23:00 最大15キロ

＜東名阪道（伊勢道）＞

上り 亀山スマートIC付近 久居IC～亀山JCT 14:00～22:00 最大20キロ

＜伊勢道＞

上り 松坂TN付近 玉城IC～松阪IC 15:00～20:00 最大10キロ

＜紀勢道＞

上り 勢和多気JCT付近 大宮大台IC～勢和多気JCT 15:00～20:00 最大10キロ

＜伊勢湾岸道＞

上り 豊田JCT付近 刈谷SIC～豊田JCT 08:00～14:00 最大10キロ

＜伊勢湾岸道（一有）＞

上り 飛島IC付近 湾岸桑名IC～名港中央IC 15:00～22:00 最大10キロ

■5月5日（日）

＜東名＞

上り 岡崎IC付近 豊田IC～音羽蒲郡IC 08:00～14:00 最大15キロ

＜新東名＞

上り 観音山TN付近 豊田東JCT～新城IC 08:00～14:00 最大15キロ

＜名神＞

上り 一宮IC付近 大垣IC～一宮IC 14:00～23:00 最大15キロ

＜東名阪道（伊勢道）＞

上り 亀山スマートIC付近 久居IC～亀山JCT 14:00～22:00 最大20キロ

＜伊勢道＞

上り 松阪TN付近 玉城IC～松阪IC 15:00～20:00 最大10キロ

＜伊勢湾岸道＞

上り 豊田JCT付近 刈谷SIC～豊田JCT 08:00～14:00 最大10キロ

＜伊勢湾岸道（一有）＞

上り 飛島IC付近 湾岸桑名IC～名港中央IC 15:00～22:00 最大10キロ

■5月6日（月）

＜名神＞

上り 一宮IC付近 岐阜羽島IC～一宮IC 14:00～21:00 最大10キロ

＜東名阪道（伊勢道）＞

上り 亀山スマートIC付近 芸濃IC～亀山JCT 14:00～20:00 最大10キロ