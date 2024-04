ILY:1、2ndデジタルシングル「IMMM」をリリース“初めての清純以外のコンセプトに不安もあった”

日本人メンバー2人も所属するガールズグループILY:1がデビュー2周年を記念し、デビュー日である4月4日に2ndデジタルシングル「IMMM」をリリースした。約5ヶ月ぶりとなる今回のカムバックでは、これまで見せてきた清純な姿とは異なりガールクラッシュ全開のコンセプトで大胆なイメージチェンジを果たした。新曲「I MY MEMINE」はディスコ風のリズムに強烈なベース、クセになるフックソングメロディーのサビが印象的な楽曲だ。

そして自身の内面を探して新しい自分の姿を見せ、セレブになりたがる少女たちの気持ちを表現しており、6人のメンバーの魅力的なボーカルがさらに際立つ。ILY:1がこれまで見せたことのない新たな音楽スタイルでリスナーたちを魅了している。そんなターニングポイントの始まりを知らせたILY:1に、「I MY ME MINE」のリリースを記念してインタビューを行った。アラ:本当に中毒性があって緊張してドキドキして楽しかったりもしましたが、初めてのコンセプトなのでうまく表現できるか心配にもなりました。ナユ:本当に楽しいと思うけれど、この曲を表現できるか心配が多かったです!ハナ:「本当にILY:1の曲!?」って思いました(笑)。ラップパートもあってすごく新鮮でした!ロナ:「わぁ〜〜私達の歌で合ってる? 前にやった曲のコンセプトと全く違う〜ONLY:1(ILY:1のファン)達が皆で一緒に歌えたらといいな」と思いました!アラ:アラのブリッジパート、「What am i watting for〜〜 날 믿어 나를 stay stronger〜〜!」エルバ:私は「IMMM」のラップパートがすごく気に入りました。歌を聴くやいなやラップパートが耳にスっと入ってきて練習する時もとても面白かったです。ナユ:ブリッジが終わって、「I'm not a toy toy」この部分が1番気に入っています!ハナ:「매일 난 바빠〜」もお気に入りだし、やっぱりラップパートがお気に入りです!リリカ:私のお気に入りのパートは最後の「don't be a toy toy」のパートです! みんなで盛り上がる感じが好きです!アラ:歌詞で気に入っているのは「점 점 늘어나는 팔로워들 계속 울리는 내 디엠 자꾸 바빠지는 스케줄」でパートで歌いたい部分は「이젠 내 방식대로 주인공처럼 연기해 보여줄게 born to be on my way」です!!ロナ:サビの時の振り付けに1番多くの注目していただけたら嬉しいです。なにか違って面白いです!!リリカ:1番の私のパートで「구름위를 걸어가는 기분」というパートで椅子に座って足を歩くように空中で動かす振り付けがあるんですが、そこがキーポイントです! 自分で振り付けを考えたのもあって私のお気に入りパートです!エルバ:私達のチャレンジ、「I my me mine who's mine?」このパートです! 特に足を上げて、おしりを上に一度叩く振り付けはポイントです。ONLY:1、私達のチャレンジを沢山真似してください。ハナ:サビでは椅子を使ったタットダンスに注目して欲しいです! 角度を合わせるためにたくさん練習しました!ナユ:椅子を使う振り付けなので椅子の列に合わせる感覚を身につけるのが難しかったです!ハナ:椅子を使ったパフォーマンスが難しくて、一瞬で正しい位置に置いてダンスをしてっていう部分に苦戦しました!ロナ:私達、可愛くて綺麗なONLY:1を見ながら笑っちゃいけないし、かっこいいフリをしないといけなかったんだよ!! ONLY:1を見たら、私も思わず笑わずにはいられません! ONLY:1愛してる!アラ:初めてのコンセプトだったので、表情を作ることによって少し難しさを感じました。ロナ:今回、前までとは全く違う姿をお見せして新しい挑戦もしましたが、「うちのONLY:1も好きかな? ILY:1もこんなコンセプトが果たして上手くできるかな」こんな心配をしながら準備したと思います。私はONLY:1が「わぁ、もうILY:1すごく成長した〜! ILY:1もこんなコンセプトが似合って上手だね」、こんな褒め言葉が聞きたいです。リリカ:正直、清純ではない初めてのコンセプトだったので、ONLY:1達が気に入ってくれるかとっても不安でした。でもどんなILY:1でも好きでいてくれると思ったのでONLY:1を「わあ!」と驚かせられるように一所懸命に頑張って準備しました!アラ:最大限、歌詞のように堂々としていて私が1番綺麗でモテるという感じを表現できるように努力したので、優しく見守ってください。エルバ:ヒップホップで面白い曲!!! (G)I-DLE先輩の「Uh-oh」のような曲がすごく面白いと思います。ぜひ挑戦してみたいです。ハナ:次はロック……??!(笑)ロナ:ONLY:1、私達この前とは違う姿で戻って来ましたがどうですか〜? 大丈夫ですか? 成長したILY:1を沢山応援して愛してくださったら嬉しいです!! ONLY:1 ILY:1 forever!!! 愛してます!!!エルバ:ONLY:1〜〜私達の今回の「IMMM」、少し前とは違うコンセプトですがどうですか? 気に入りましたか? なにがもっと好きですか? 私はこの歌がすごく好きで、早くもっと沢山のステージをお見せしたいです。私達必ず会おうね!!リリカ:ONLY:1、今回の「IMMM」は気に入ってくれましたか〜?? いつもILY:1をたくさん愛してくれてありがとうございます。これからもずっと大好きです! いつも側にいるからね〜!ハナ:いつも私達に無償の愛をくださってありがとうございます! さまざまな姿をお見せできるように頑張るので待っていて下さい! 早く会いに行きます〜♥️ナユ:このようにコンセプトが変わったILY:1にも沢山の愛をお願いします!!アラ:いつも一緒にいてくれて、好きでいてくれて本当に本当にありがとうございます。これからも私達ずっとずっと一緒にいましょう。沢山の質問に積極的に答えてくれたILY:1。今回のインタビューを通して、彼女たちの魅力をさらに感じることができたのではないだろうか。今後発売される3rdミニアルバムの先行公開曲である今回のシングルを基点に、「自分が本当に望むこと」に向けて第一歩を踏み出したILY:1のこれからの活動に注目だ。