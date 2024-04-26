フレデリック、新曲「CYAN」がInstagram/TikTokにてショート音源先行配信
フレデリックが、新曲「CYAN」のサビ部分のショート音源をInstagram/TikTokにて先行配信した。
「CYAN」は、6月14日公開となるオリジナル劇場アニメーション『数分間のエールを』に書き下ろした楽曲で、青春時代にモノづくりに情熱を注ぐ彼方たちを彩る、疾走感あふれる楽曲。出演する春フェスで早くもパフォーマンスすることが三原健司（Vo/Gt）のSNSに投稿されているのでパフォーマンスに期待したい。
また、2025年2月に神戸 ワールド記念ホールと東京 日本武道館にて行う＜FREDERHYTHM ARENA 2025＞のチケットオフィシャル最速抽選受付もスタートし、5月6日（日）23:59まで申し込みを受け付ける。
フレデリックは、＜ARABAKI ROCK FEST. 2024＞より春フェスに9本出演、6月より全国6都市にてFC限定ツアー＜Home Party Tour 2024 -CAVE-＞と対バンツアー＜UMIMOYASU 2024 -WAVE-＞を開催。2025年2月11日（火・祝）に神戸 ワールド記念ホール、そして2月24日（月・休）に東京 日本武道館にて＜FREDERHYTHM ARENA 2025＞を開催する。
リリース情報
Instagram/TikTokにてショート音源配信中
https://a-sketch-inc.lnk.to/frederic_cyan_pre
ライブ・イベント情報
4月27日（土）ARABAKI ROCK FEST.2024
4月28日（日）JAPAN JAM 2024
5月3日（金・祝）ONE FES 2024 -IMIZU MUSIC FESTIVAL-
5月4日（土・祝）OTODAMA’24〜音泉魂〜
5月5日（日・祝）VIVA LA ROCK 2024
5月11日（土）OASAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024
5月12日（日）SWEET LOVE SHOWER SPRING 2024
5月19日（日）TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024
5月26日（日）アルペンアウトドアーズプレゼンツHAKUBAヤッホー！FESTIVAL 2024
ライブ・イベント情報
2024年
6月08日（土）仙台 MACANA
6月15日（土）広島 SECOND CRUTCH
6月21日（金）福岡 BEAT STATION
6月29日（土）金沢 vanvanV4
7月06日（土）札幌 cube garden
7月13日（土）高松 DIME
＜UMIMOYASU 2024＞※対バン有り
2024年
6月09日（日）仙台 RENSA
6月16日（日）広島 CLUB QUATTRO
6月22日（土）福岡 スカラエスパシオ
6月30日（日）金沢 EIGHT HALL
7月07日（日）札幌 ペニーレーン24
7月14日（日）高松 festhalle
一般発売 4月29日（月・祝）
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/homepartytour_umimoyasu2024
ライブ・イベント情報
2025年2月11日（火・祝）神戸 ワールド記念ホール
2025年2月24日（月・休）東京 日本武道館
■チケット情報
オフィシャル最速抽選受付 4月26日（金）18:00 - 5月6日（月・休）23:59
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/arena2025
関連リンク
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