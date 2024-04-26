春野、Technicsイヤホン「EAH-AZ80」コラボソング「Spring Has Come」を配信リリース
春野が、新曲「Spring Has Come」を配信リリース。映像を公開した。
「Spring Has Come」は、Technicsの完全ワイヤレスイヤホン「EAH-AZ80」のプロダクト特性を最大限に活かした楽曲をアーティストが制作する企画“音ノチ晴レ”に向け制作された楽曲。春をテーマに、様々な出逢いや新しいスタートに寄り添えるような楽曲を、と作られた本作は、Ado, ano, 星街すいせいなどの楽曲も手がけるTAKU INOUEとのコライトで制作。麗かな春の空気を閉じ込めたようなアレンジが心地良い楽曲となった。
また特設サイトでは、楽曲の制作風景やEAH-AZ80に関するインタビューを収録した、ドキュメンタリー映像が現在公開中。EAH-AZ20で「Spring Has Come」の音源や映像を視聴して、春野が体感したプロダクトの特性を受け取って欲しい。
リリース情報
配信リンク
https://jvcmusic.lnk.to/springhascome
リリース情報
7/13(土) BEAT STATION [福岡]
開場 18時/開演 19時
7/15(月・祝) 梅田クラブクアトロ [大阪]
開場 17時/開演 18時
7/26(金) Veats Shibuya [東京]
開場 18時/開演 19時
7/27(土) Veats Shibuya [東京]
開場 17時/開演 18時
■料金
\4,500 (税込/ドリンク別)
■チケットはこちら
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2449758
関連リンク
◆EAH-AZ80 オフィシャルサイト
◆春野 オフィシャルサイト