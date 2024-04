春野が、新曲「Spring Has Come」を配信リリース。映像を公開した。「Spring Has Come」は、Technicsの完全ワイヤレスイヤホン「EAH-AZ80」のプロダクト特性を最大限に活かした楽曲をアーティストが制作する企画“音ノチ晴レ”に向け制作された楽曲。春をテーマに、様々な出逢いや新しいスタートに寄り添えるような楽曲を、と作られた本作は、Ado, ano, 星街すいせいなどの楽曲も手がけるTAKU INOUEとのコライトで制作。麗かな春の空気を閉じ込めたようなアレンジが心地良い楽曲となった。

リリース情報

Digital Single「Spring Has Come」

配信リンク

https://jvcmusic.lnk.to/springhascome

Digital Single「Spring Has Come」配信リンクhttps://jvcmusic.lnk.to/springhascome

リリース情報

<HARUNO 2024 TOUR>

7/13(土) BEAT STATION [福岡]

開場 18時/開演 19時

7/15(月・祝) 梅田クラブクアトロ [大阪]

開場 17時/開演 18時

7/26(金) Veats Shibuya [東京]

開場 18時/開演 19時

7/27(土) Veats Shibuya [東京]

開場 17時/開演 18時

■料金

\4,500 (税込/ドリンク別)

■チケットはこちら

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2449758

<HARUNO 2024 TOUR>7/13(土) BEAT STATION [福岡]開場 18時/開演 19時7/15(月・祝) 梅田クラブクアトロ [大阪]開場 17時/開演 18時7/26(金) Veats Shibuya [東京]開場 18時/開演 19時7/27(土) Veats Shibuya [東京]開場 17時/開演 18時■料金\4,500 (税込/ドリンク別)■チケットはこちらhttps://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2449758

関連リンク

◆「音ノチ晴レ」feat.春野 特設サイト

◆EAH-AZ80 オフィシャルサイト

◆春野 オフィシャルサイト

◆EAH-AZ80 オフィシャルサイト◆春野 オフィシャルサイト

春野のYouTubeでは「Spring Has Come (Prologue)」を公開。「Limbo」「Buddha」を手がけたクリエイター・Richard Falcemaと、「Kidding Me」「Saint」などを手がけたクリエイター・ぐにゃが制作したアニメーションの映像となっている。また特設サイトでは、楽曲の制作風景やEAH-AZ80に関するインタビューを収録した、ドキュメンタリー映像が現在公開中。EAH-AZ20で「Spring Has Come」の音源や映像を視聴して、春野が体感したプロダクトの特性を受け取って欲しい。