TVアニメ『SPY×FAMILY』の主人公の1人アーニャ・フォージャーがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。作品ロゴのベアブリックとの2体セットだ。集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』で2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億越え、数々のマンガ賞にも輝いた『SPY×FAMILY』。熾烈な情報戦が繰り広げられる世界。諜報員〈黄昏〉に下された任務は、隣国との戦争回避のため、家族を作って名門校の懇親会に出席して標的に接触するというもの。〈黄昏〉は平凡な市民ロイド・フォージャーとして家族を作るが、娘・アーニャは人の心を読む超能力者、妻・ヨルは凄腕の殺し屋だった。秘密を抱えた家族が世界平和に挑む、大人気スパイコメディ。2022年にテレビ東京にて放送されたTVアニメではあらゆるトレンドを席巻、初のミュージカル化が大成功を収め、2023年にはTVアニメSeason 2が放送、映画も公開され、常に盛り上がりを見せる遠藤達哉による大人気マンガ作品だ。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。(C) 遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK SPY×FAMILY 100% 2PCS SETTVアニメ『SPY×FAMILY』のアーニャと、スパイファミリーロゴがベアブリックになって登場。2体セット。アーニャはイーデン校の制服姿をプリント。ロゴの方は作品全体のイメージカラーであるジェイドグリーンをメタリックにした色で全身が彩られている。メディコム・トイでは『SPY×FAMILY』以外にも様々な作品やキャラクター、企業やアーティストとコラボしたベアブリックを展開している。ここではその新製品情報をお届けしよう。(C) 石森プロ・東映/2023 「シン・仮面ライダー」製作委員会BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 仮面ライダー第2+1号 100% & 400%映画『シン・仮面ライダー』に登場した「仮面ライダー第2+1号」がベアブリックになった。メタリックライトグリーンのヘルメットや首筋に覗く髪などの特徴をプリントで再現。黒いグローブとブーツは、メタリックブラックで再現している。TM & (C) TOHO CO., LTD.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK メカゴジラ (1974) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)『ゴジラ対メカゴジラ』(1974年)に登場した初代メカゴジラをベアブリックで再現。耳の部分はクリア成形で、根本付近にメカゴジラの耳がプリントされている。(C) DisneyBE@RBRICK ”SORCERER'S APPRENTICE” MICKEY 100% & 400%映画『ファンタジア』の「魔法使いの弟子(ソーサラーズ・アプレンティス)」に登場したミッキーマウスをベアブリックで再現。以前発売されたものと色味が異なるニューバージョンだ。(C) Disney Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.Shepard.BE@RBRICK Winnie the Pooh COSTUME Ver. (PILE FABRIC) 400%ディズニーアニメ『くまのプーさん』シリーズのプーさんが400%着ぐるみ(パイル生地)仕様のベアブリックになって登場。TM and (C) 2024 Sesame WorkshopBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK COOKIE MONSTER COSTUME Ver.2.0 400%(左)、1000%(右)教育番組『セサミストリート』のクッキーモンスターのベアブリックが、コスチューム仕様Ver. 2.0になって登場。(C) FUJIYABE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.※超合金はバンダイの登録商標です。超合金 BE@RBRICK ペコちゃん不二家のペコちゃんが超合金ベアブリックになった。全高約14.5センチ。(C) Margarete Steiff GmbH 2024BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.Steiff BE@RBRICK 70PB 1000%テディベアの元祖であるドイツのシュタイフが製作したコスチュームを纏ったベアブリック。「デジタルなイメージのテディベア」として生まれたベアブリックとしては重要な意味を持つコラボだ。コスチュームオフが可能で、内部の本体には毛並みをプリント。左耳にはシュタイフのテディベアの証であるボタンとタグ「ボタン・イン・イヤー」が再現されている。なお「70PB」とは全長70センチ、Plush=モヘア、 Beweglich=ドイツ語で「動かせる」=頭部や手足などがジョイントで動かせること、を意味する。1902年にシュタイフが発明したテディベアの原型(世界初のテディベア)と言われる「Bear 55PB」の名称に由来しているネーミングだ。次のページにもアイテムあり!(C) The Street Sliders 40thBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK The Street Sliders 100% & 400%2023年にデビュー40周年を迎えたロックンロールバンド、ザ・ストリート・スライダーズのベアブリック。バンドを象徴するクールでサイケなペイズリー柄を全身にプリントしている。(C) HAJIME SORAYAMABE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 2G WHITE CHROME 1000%アーティスト空山基がデザインした2G(メディコム・トイの直営店)のロゴをボディ内部に配したベアブリック。ホワイトクロームモデルで、ライトアップユニット搭載。(C) MAMESBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK FLOR@ PINK ROSE 400%(左)、1000%(右)アーティストMAMES(マメズ)による「FLOR@(フローラ)」シリーズの最新作。クリアーのボディ内部にアーティフィシャルフラワーが組み込まれている。今回の花はピンクのバラ。(C) SHUN SUDOBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK SHUN SUDO ”Mr.Scarlet” 100% & 400%(左2点)、1000%(右)アーティストのシュン・スドー(須藤俊)の作品「Mr.Scarlet(ミスター・スカーレット)」をプリントしたベアブリック。花とボタンを組み合わせた「ボタンフラワー」が描かれている。(C)NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved. 1993/2024BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.超合金 BE@RBRICK MASTERMIND VS BAPE(R)ファッションブランドA BATHING APE(R)〔ア・ベイシング・エイプ(R)、略称BAPE(R)〕と、ファッションブラントMASTERMIND(マスターマインド)のコラボによる超合金ベアブリック。全身金属製(一部内部関節パーツ除く)、全高約14.5センチ。GREENとYELLOWの2色あり。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK OCEAN TOKYO 100% & 400%美容院オーシャントーキョーのベアブリック。ペイズリー柄で、400%はコスチューム仕様になっている。R@BBRICK TM & (C) 2015-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.R@BBRICKカリモク MIX 400%ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)の新作。木製家具の老舗カリモクの熟練した職人が1品ずつハンドメイドで仕上げた究極の逸品。今回はパーツ毎に異なる組み木のパターンや木材が使用されている。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK カリモク ASLOPE 60° 1000%こちらもカリモク製、熟練した職人が1品ずつハンドメイドで仕上げた究極の逸品。ASLOPE(アスロープ)は「斜め」を意味する。木製箱入り。オーダーメイドの受注生産(送料別)となる。総重量約43キロ(木製箱含む)、送料3500円(税込)が別途必要となる。月に数体しか生産できないため、発送まで6ヶ月以上かかる場合あり。予めご了承を。今回、あなたのお気に入りのベアブリックはあっただろうか? それぞれ販売店舗・条件が異なっており、事前受注を受け付けるものもあるので、購入希望の方はよくご確認を。※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。