ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤ªÃãÌÜ¥Ý¡¼¥º¡¡¥È¥í¥ó¥È¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¤ÏÁûÆ°Íí¤á¤ë¡Öº£²ó¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢¸ø¼°£Ø¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥È¥í¥ó¥È¤Ë¸þ¤«¤¦Áª¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸å¤í¤Ë¤«¤Ö¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò°Õ¼±¤·¡¢¼ê¤ÇÌÜ±£¤·¤¹¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö±£¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¤À£÷¡×¡¢¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤Ï¥È¥í¥ó¥È¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¥È¥í¥ó¥È¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¡¢ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¹ç°ÕÄ¾Á°¤ËÊÆµ¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¹ç°Õ¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¥È¥í¥ó¥È¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤âÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¸íÊó¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤âÂçÃ«¤¬°ÜÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºò¥ª¥Õ¤ÎÁûÆ°¤ÈÍí¤á¡Öº£²ó¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥È¥í¥ó¥È¹Ô¤¤ÎÊØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£