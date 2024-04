© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved.

今年3月に公開されたばかりのSF映画「デューン 砂の惑星PART2」のデジタル配信(購入・レンタル)が4月26日よりスタートした。字幕・日本語吹き替え版を用意。主な配信プラットフォームはApple TV、Google Play、Hulu、Prime Video、U-NEXTなど。Prime Videoでは、本編冒頭10分映像を無料独占配信している。

米国の作家フランク・ハーバードの同名小説(「デューン/砂の惑星」)を映像化した、シリーズ最新作。PART2では、父を殺され、全てを失った後継者ポールの復讐と、宇宙の運命を賭けた最終決戦の始まりが描かれる。全世界興行収入は約7億ドルに迫っており、PART3の製作も先日正式に発表された。

主演は、映画「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」でも主演を務めたティモシー・シャラメ。共演は、ゼンデイヤ、レベッカ・ファーガソン、ハビエル・バルデム、ジョシュ・ブローリン、フローレンス・ピュー、オースティン・バトラー、レア・セドゥ。監督はドゥニ・ヴィルヌーヴ、音楽はハンス・ジマー。

日本語吹き替え版は、ポール・アトレイデス(ティモシー・シャラメ)の声を『千と千尋の神隠し』のハク役で知名度を上げた入野自由。新キャラクターとして強いインパクトを残したフェイド=ラウサ・ハルコンネン(オースティン・バトラー)の声を「ドラえもん」のジャイアン役で知られる木村昴、皇女イルーラン(フローレンス・ピュー)の声を「鬼滅の刃」胡蝶しのぶ役の早見沙織が演じている。