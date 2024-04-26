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　全日本女子野球連盟とNPBエンタープライズは、7月28日〜8月4日にカナダ・サンダーベイで開催される「カーネクストpresents第9回WBSC女子野球ワールドカップファイナルステージ」に臨む侍ジャパン女子代表の最終ロースター20人を発表。代表メンバーは、5月末に広島県三次市で強化合宿を行う。出場国は日本、台湾、ベネズエラ、アメリカ、メキシコ、カナダ。

　＜投手＞

田中露朝（ZENKO　BEAMS）

小野寺佳奈（読売ジャイアンツ）

里綾実（埼玉西武ライオンズ・レディース）

久保夏葵（平成国際大）

秦（たい）美勝（ZENKO　BEAMS）

土屋愉菜（環太平洋大）

森若菜（阪神タイガース　Women）

＜捕手＞

生井美桜（エイジェック）

英（はなぶさ）菜々子（埼玉西武ライオンズ・レディース）

長田朱也香（読売ジャイアンツ）

＜内野手＞

岩見香枝（埼玉西武ライオンズ・レディース）

出口彩香（埼玉西武ライオンズ・レディース）

星川あかり（淡路　BRAVE　OCEANS）

川端友紀（九州ハニーズ）

只埜（ただの）榛奈（東海　NEXUS）

中村柚葉（読売ジャイアンツ）

＜外野手＞

三浦伊織（阪神タイガース　Women）

楢岡美和（九州ハニーズ）

白石美優（大阪体育大）

田中美羽（読売ジャイアンツ）