侍ジャパン女子代表ロースター発表 川端友紀ら今夏「女子野球W杯ファイナルステージ」出場
全日本女子野球連盟とNPBエンタープライズは、7月28日〜8月4日にカナダ・サンダーベイで開催される「カーネクストpresents第9回WBSC女子野球ワールドカップファイナルステージ」に臨む侍ジャパン女子代表の最終ロースター20人を発表。代表メンバーは、5月末に広島県三次市で強化合宿を行う。出場国は日本、台湾、ベネズエラ、アメリカ、メキシコ、カナダ。
＜投手＞
田中露朝（ZENKO BEAMS）
小野寺佳奈（読売ジャイアンツ）
里綾実（埼玉西武ライオンズ・レディース）
久保夏葵（平成国際大）
秦（たい）美勝（ZENKO BEAMS）
土屋愉菜（環太平洋大）
森若菜（阪神タイガース Women）
＜捕手＞
生井美桜（エイジェック）
英（はなぶさ）菜々子（埼玉西武ライオンズ・レディース）
長田朱也香（読売ジャイアンツ）
＜内野手＞
岩見香枝（埼玉西武ライオンズ・レディース）
出口彩香（埼玉西武ライオンズ・レディース）
星川あかり（淡路 BRAVE OCEANS）
川端友紀（九州ハニーズ）
只埜（ただの）榛奈（東海 NEXUS）
中村柚葉（読売ジャイアンツ）
＜外野手＞
三浦伊織（阪神タイガース Women）
楢岡美和（九州ハニーズ）
白石美優（大阪体育大）
田中美羽（読売ジャイアンツ）